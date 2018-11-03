Как дать отпор обочечникам (и другим автохамам)

21 сентября Мосгорсуд вторично прекратил деятельность общественного движения «СтопХам», противостоящего циничным нарушителям ПДД. Однако останавливаться стопхамовцы не собираются, считая свои рейды необходимыми. Дескать, полиция не справляется, на дорогах беспредел. Другие борются с автохамами безо всяких рейдов, в индивидуальном порядке. С разным результатом.

Чтобы не наломать дров, за рулем нельзя давать волю эмоциям. Но как сдержаться, когда тебя выжимает из ряда обочечник, хам пытается влезть без очереди на АЗС или едет по тротуару, распугивая старушек и мам с колясками? Кипит наш разум возмущенный. Интернет полон роликов с дорожными разборками. И это — лишь малая часть таких эпизодов: далеко не все попадают на камеры. В большинстве случаев эти потасовки выглядят смешно, жалко и ужасно глупо.

Большие и маленькие

Нужно ли давать отпор дорожным хамам? По настроению, если вы обладатель большого черного внедорожника, у вас габариты 2х2 и большой опыт общения с разнообразной шушерой. При виде таких дяденек у автохамов, как правило, резко пропадает желание качать права, и они тихо линяют. Могут и извиниться за свое поведение. Еще чаще хамы стараются держаться от таких больших как можно дальше — отыгрываются на тех, кто поменьше и попроще.

Бейсболитов на российских дорогах едва ли не больше, чем в Международной федерации бейсбола. Правила игры из них знают единицы. У остальных — своя игра.

Если у вас нет суперспособностей — категорически нет. Даже начинать диалог не стоит. А то слово за слово… Возможно, в драке вы окажетесь ловчее и крепче и уложите соперника. А если он повредится сильнее положенного? Здесь и до реального срока недалеко. Конфликт произошел по вашей вине, пределы необходимой самообороны превышены — будете сидеть. Да еще и компенсацию пострадавшему выплачивать. Подобных историй масса.

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УК РФ. Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Есть и другие истории — когда люди погибали или становились калеками в дорожных конфликтах. А причина лишь в вышедшем из-под контроля гневе — из-за секундного эпизода.

Кстати, бросив автомобиль посреди дороги, чтобы выяснить с кем-то отношения, вы также становитесь нарушителем. И блокируя движение по обочине, вы нарушаете ПДД. Не удивляйтесь, если вас оштрафуют. Несправедливо, но законно. И, даже препятствуя выезду с обочины, вы умышленно нарушаете пункт 1.5 ПДД, который начинается с предложения «Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда».

Да, иногда лучше быть разумным трусом и дать дорогу дураку. Тем более если с вами в машине пожилые родственники, дети. Им ваши разборки уж точно ни к чему. Сыну, который берет с вас пример, не стоит видеть ни то, как отец отправляет в нокаут наглого обочечника, ни тем более то, как сам падает в лужу с разбитым лицом. Жизнь предоставляет массу других возможностей продемонстрировать свой стержень.

Как наказать хама

Согласно 45-й статье Конституции РФ (часть 2), каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. А самый законный способ — обращение в правоохранительные органы. Мобильные телефоны есть сейчас почти у всех, можно остановиться и сообщить о неадекватном водителе. Возможно, он находится в состоянии алкогольного опьянения. Пусть проверят. И постарайтесь без лишних эмоций. Звонки в оперативные службы записываются.

Многие ездят с видеорегистраторами. Теоретически можно зайти на сайт https://гибдд.рф/ и оставить обращение с приложением видеофайла, который бы иллюстрировал нарушения ПДД. Обращение должно быть зарегистрировано за три дня и рассматриваться не больше 30 дней. Однако в этом случае вы получите следующий ответ:

Приобщенные к обращению фото- или видеоматериалы, полученные с помощью устройств, не являющихся специальными техническими средствами, подлежат рассмотрению лишь в совокупности с иными материалами (свидетельскими показаниями, объяснениями лиц, в отношении которых ведется проверка, и др.)

Другими словами, записи с вашего видеорегистратора недостаточно. А приобщенное к нему электронное заявление, которое вы отправили через онлайн-сервис сайта ГИБДД, свидетельскими показаниями не является, так как на сайте не предусмотрена электронно-цифровая подпись. Поэтому, чтобы делу был дан ход, вам в любом случае придется лично посетить дежурную часть территориального подразделения внутренних дел.

Есть способ еще проще и, возможно, эффективнее: выложить ролик на YouTube, чтобы страна полюбовалась на «героя». Желательно только, чтобы в ролике была не кульминация конфликта, а его завязка: зритель должен понимать, что это именно хамство, а не вынужденное отступление от ПДД или морали.

Давно доказано, что даже газовый или травматический пистолет делают владельца менее осторожным. А люди с психическими отклонениями, которым попадает в руки «ствол», специально ищут приключений.

Нетрудно предугадать реакцию: это стукачество, настоящие мужики так не делают! Интересно, а как делают настоящие мужики? Выходят с пистолетом и без лишних слов стреляют в коленную чашечку обидчику? А дома у настоящего мужика около двери всегда стоит чемоданчик с вещичками для тюрьмы? И на счете в швейцарском банке кругленькая сумма для безбедного существования семьи во время принудительной «командировки» кормильца? А дети как-то приучены не скучать по папе. Он же терминатор. Отставить слезы. Чистить зубы и стволы.

Да, настоящие мужики, а что вы будете делать с шумными соседями, не поддающимися на уговоры вести себя тише? Заварите входную дверь? Сразу убьете? Или все-таки для начала вызовете полицию? По понятиям это натуральное западло. При чем тут понятия? Так ведь и «стукач» — из воровского жаргона. Означает «тайный доносчик». Именно тайный. А если оперировать понятиями в широком смысле, то стукачеством можно называть любые жалобы. На управляющую компанию. На нерадивых курьеров. На авиаперевозчика, задержавшего вылет рейса.

Мимо такого спокойно не пройдешь — агрессивного мужика явно нужно остановить. Но лучше только словами, параллельно ища глазами полицейских и набирая на телефоне их номер.

Стук да стук кругом…

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Немцы «стучат». Вернее, жалуются. Даже на соседей и знакомых. А отправив жалобу в полицию, могут подойти к своей «жертве» и гордо сообщить о выполнении долга, поддержании общественного порядка. Да, не все гладко с точки зрения морали, но хотя бы на дорогах у них проблем намного меньше.

«Стучат» и в США, и в Канаде. Кто-нибудь непременно позвонит в полицию даже если вы просто выбросите мусор из машины. Кроме того, в ходу термин «агрессивное вождение». За агрессивную езду можно не только схлопотать штраф, но и угодить за решетку. Причины, в том числе, экономические: каждая смерть там обходится бюджету довольно дорого. Говорят, дорожную агрессию сдерживает и распространенность огнестрельного оружия среди гражданского населения. Устраивать перестрелки на улицах, в общем, желающих не так много.

У нас свободную продажу оружия еще не разрешили и в обозримом будущем не разрешат. Зато в ПДД уже появилась запись об «опасном вождении» (пункт 2.7), определен штраф за нарушение в размере 5000 рублей, но в КоАП РФ соответствующую статью пока не внесли. В итоге применять статью на законных основаниях пока нельзя. Подчеркну слово «пока». Доработают — начнут применять. Это вопрос времени.

Англичане признаются, что в стрессовых ситуациях на дорогах постоянно сквернословят — как и мы. Но дальше этого обычно не заходят.

Британцы выплескивают негатив с матом. Но только если едут без детей. И, конечно, «стучат», получая за это солидное вознаграждение от государства. Называется это общественным или соседским контролем.

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Практически во всех европейских странах за грубые нарушения правил движения, угрозу здоровью или жизни других водителей, пассажиров или пешеходов можно схлопотать не только громадный штраф, но и тюремный срок. А если нарушитель выпячивает свою значимость, кичится богатством или связями, наказание будет еще суровее — навек запомнит.

А мы, как обычно, идем своим путем. Обсуждаем, что лучше держать в машине — биту, баллонный ключ, саперную лопатку, газовый баллончик, шокер или травмат. Что-то на уровне школьных споров «кто круче, боксер или каратист». Создаем «стопхамы». Культивируем силу. И при этом с негодованием комментируем ролики мажоров, плюющих на ПДД и полицию. И сами нарушаем правила — по-мелкому, без риска. Хотя в обществе должна быть абсолютная нетерпимость к правонарушениям.

И, конечно, ГИБДД должна вернуться к своей прямой обязанности — обеспечению безопасности дорожного движения, а не заниматься этим по остаточному принципу. Реагировать на обращения, а не отбиваться от них. Плотно работать с общественными организациями, которых и сегодня заботит общественный порядок, а не только собственный карман и самопиар (тоже карман, в итоге).