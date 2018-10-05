Британские исследователи рассказали, как часто и из-за чего водители матерятся за рулем

Вслед за британскими учеными прославиться решили и аналитики из Туманного Альбиона. Они тщательно подсчитали, сколько раз и по каким причинам сквернословят автомобилисты.

Британские водители в среднем бранятся 41 раз каждые 100 миль (160 км), выяснилось в ходе этого исследования. При этом 84% даже не подозревают, что их могут оштрафовать за оскорбления других участников движения. Типичный автовладелец в среднем проезжает около 600 км в месяц, и за это время из его уст вырывается не меньше 152 ругательств.

Психолог Патрик Фаган из Лондонского университета Голдсмита говорит, что водителям необходимо осознавать, что есть досада, а есть дорожная ярость, и грань между ними очень тонка. Садясь за руль, водитель должен настроиться на позитив, этому помогают прослушивание спокойной музыки и шоколад, который он очень рекомендует в случае нервного состояния.

Исследование также показало, что девять из 10 взрослых британцев ругаются за рулем. Однако 61% опрошенных родителей заявили, что никогда не используют ненормативную лексику, когда в транспортном средстве находятся их чада, 45% отметили, что в таких случаях они просто заменяют жесткие выражения на более приемлемые, пишет британское издание «Индепендент».

Исследование выявило, что особую злость у участников движения вызывают автомобилисты, которые ухитряются на парковке занять сразу два места, а также те, кто строчит sms во время движения.

46% не признаются, что они допускают за рулем слишком грубые выражения, а 39% позже раскаивались за свою дорожную ярость.

Tоп-25 того, что заставляет нас ругаться за рулем :

Когда кто-то подрезает Когда вы чуть не въезжаете в автомобиль, водитель которого решил неожиданно перестроиться Когда кто-то пишет sms за рулем Когда при перестроении не включают поворотники Пешеходы, которые не смотрят по сторонам, выходя на проезжую часть Когда слепят фары проезжающих автомобилей «Тормозные» водители перед вами Когда кто-то занимает на парковке сразу два места (неумело паркуется) Водители, которые не благодарят вас, когда вы их пропускаете Водители, которые едут между полосами дороги Когда приходится «тошнить» за трактором, не имея возможности его обогнать Велосипедисты, которые едут на красный Когда один грузовик медленно обгоняет другой, не оставляя вам места для маневрирования Когда вы замечаете вспыхивающие красные огоньки камер фотовидеофиксации Когда приходится замедляться, чтобы не сбить велосипедиста Когда кто-то намеренно вас не пропускает Когда кто-то агрессивно заставляет вас ускориться Застревание за грузовиком Когда кто-то слишком долго паркуется Пробки из-за аварий Когда отвлекает от вождения пассажир на заднем сиденье Когда приходится останавливаться за автобусом, высаживающим пассажиров Когда торопитесь, не успеваете проскочить, и загорается красный Когда кто-то впереди вас попадает в аварию Шумные пассажиры

В ходе исследования было опрошено 200 водителей.

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