Британские исследователи рассказали, как часто и из-за чего водители матерятся за рулем

Британские водители в среднем бранятся 41 раз каждые 100 миль (160 км), выяснилось в ходе этого исследования. При этом 84% даже не подозревают, что их могут оштрафовать за оскорбления других участников движения. Типичный автовладелец в среднем проезжает около 600 км в месяц, и за это время из его уст вырывается не меньше 152 ругательств.
Психолог Патрик Фаган из Лондонского университета Голдсмита говорит, что водителям необходимо осознавать, что есть досада, а есть дорожная ярость, и грань между ними очень тонка. Садясь за руль, водитель должен настроиться на позитив, этому помогают прослушивание спокойной музыки и шоколад, который он очень рекомендует в случае нервного состояния.
Исследование также показало, что девять из 10 взрослых британцев ругаются за рулем. Однако 61% опрошенных родителей заявили, что никогда не используют ненормативную лексику, когда в транспортном средстве находятся их чада, 45% отметили, что в таких случаях они просто заменяют жесткие выражения на более приемлемые, пишет британское издание «Индепендент».
Исследование выявило, что особую злость у участников движения вызывают автомобилисты, которые ухитряются на парковке занять сразу два места, а также те, кто строчит sms во время движения.
46% не признаются, что они допускают за рулем слишком грубые выражения, а 39% позже раскаивались за свою дорожную ярость.
Tоп-25 того, что заставляет нас ругаться за рулем:
- Когда кто-то подрезает
- Когда вы чуть не въезжаете в автомобиль, водитель которого решил неожиданно перестроиться
- Когда кто-то пишет sms за рулем
- Когда при перестроении не включают поворотники
- Пешеходы, которые не смотрят по сторонам, выходя на проезжую часть
- Когда слепят фары проезжающих автомобилей
- «Тормозные» водители перед вами
- Когда кто-то занимает на парковке сразу два места (неумело паркуется)
- Водители, которые не благодарят вас, когда вы их пропускаете
- Водители, которые едут между полосами дороги
- Когда приходится «тошнить» за трактором, не имея возможности его обогнать
- Велосипедисты, которые едут на красный
- Когда один грузовик медленно обгоняет другой, не оставляя вам места для маневрирования
- Когда вы замечаете вспыхивающие красные огоньки камер фотовидеофиксации
- Когда приходится замедляться, чтобы не сбить велосипедиста
- Когда кто-то намеренно вас не пропускает
- Когда кто-то агрессивно заставляет вас ускориться
- Застревание за грузовиком
- Когда кто-то слишком долго паркуется
- Пробки из-за аварий
- Когда отвлекает от вождения пассажир на заднем сиденье
- Когда приходится останавливаться за автобусом, высаживающим пассажиров
- Когда торопитесь, не успеваете проскочить, и загорается красный
- Когда кто-то впереди вас попадает в аварию
- Шумные пассажиры
В ходе исследования было опрошено 200 водителей.
Фото: Depositphotos
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