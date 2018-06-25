Говорят, водителю достаточно знать хотя бы в общих чертах ПДД и уметь управлять машиной. Что ж, лавировать в потоке, соблюдая требования отдельных дорожных знаков, действительно несложно: даже опасные ситуации со временем удается прогнозировать заранее. Но происходит это во многом благодаря нужному рабочему состоянию водителя. Какому? Об этом и поговорим.

Физические и психологические кондиции

Человек — существо биологическое и не может, подобно роботу, постоянно с высоким качеством выполнять повторяющиеся операции. Однажды ухудшится самочувствие или под влиянием внешних факторов «уйдет» внимание, а это может привести на дороге к нежелательным последствиям. Поэтому важно настраиваться на рабочий лад, не дожидаясь «последних предупреждений» от природы.

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При ежедневных поездках на работу, если есть такая возможность, комбинируйте перемещение за рулем и в общественном транспорте примерно в равных пропорциях. Тогда усталость от постоянного нахождения в пробках и опасения опоздать в офис не приведут к потере внимания и аварии.

Старайтесь высыпаться. Выбираясь из дома в болезненном или утомленном состоянии, пользуйтесь только общественным транспортом. Даже если ноет голова или ощущается вялость, это напрямую повлияет на водительскую реакцию и внимательность. Но если вы, как и многие окружающие, не считаете свое самочувствие препятствием для поездок за рулем, хотя бы минимизируйте количество сложных маневров (перестроения, обгоны) и снижайте скорость.

Про опьянение даже говорить излишне. На первый взгляд, бокал шампанского в компании или дегустация виски в супермаркете не способны сильно повлиять на состояние водителя. Однако принятая доза может наложиться на болезнь или переутомление, что с большой вероятностью приведет к дорожному инциденту.

Плохое настроение также весомый повод в пользу отказа от пользования личным автомобилем или снижения количества сложных водительских действий.

Для поддержания жизненного тонуса несколько раз в неделю занимайтесь спортом. От этого зависят острота восприятия и способность к анализу дорожной обстановки, ведь вождение машины — не развлечение, а ответственный труд.

Береженого Бог бережет

Казалось бы, опытному водителю подвластна любая дорога: на большинство стандартных ситуаций у него есть «заготовленные» ответы. А что делать в нестандартном случае, когда в силу своего состояния или внешних факторов сложно принять правильное решение. Или лучше до этого не доводить?

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Всегда трезво оценивайте свои водительские способности и, независимо от спешки или темперамента, не превышайте скоростной предел, за которым начинают ускользать от внимания некоторые детали и появляется напряженность. На всех дорогах этот предел разный и вполне может быть ниже разрешенной скорости.

Также старайтесь добираться до места назначения знакомыми дорогами или использовать их по максимуму, когда часть пути выходит за рамки «хорошо изученного». Когда вокруг привычная обстановка, меньше неожиданностей и нервозности.

Если вы едете или даже стоите на месте в спокойных условиях, все равно периодически осматривайте пространство вокруг себя через стекла и зеркала заднего вида, чтобы иметь возможность дистанцироваться от «гонщиков», способных причинить вред даже припаркованному на пустой трассе автомобилю.

Какой бы ни была ваша уверенность в собственном водительском мастерстве, не следует выполнять маневры интуитивно. Даже незначительные факторы, если их проигнорировать, могут отрицательно повлиять на безопасность. Никогда не расслабляйтесь до завершения текущего действия и научитесь чувствовать последнюю границу, отделяющую от дорожных неприятностей.

Нередко бывает, что на плохой дороге или при неважной видимости возникают сомнения в выборе очередного водительского решения. В такой ситуации перепроверяйте (осматривайтесь, ищите новые позиции для обзора) внешнюю информацию до появления уверенности в безопасности дальнейших действий. Чтобы избежать неожиданностей, всегда исходите из худшего варианта развития событий.

И не доверяйте внешним световым приборам других машин, пока не убедитесь в реальных намерениях их водителей. Если человек включил «мигалки» в одну сторону, а начал смещаться в другую, это не должно застать вас врасплох.

Борьба с отвлекающими факторами

Водитель далеко не всегда находится в салоне один, да и «тепличные» дорожные условия встречаются редко. Чаще всего поездке сопутствуют различные факторы (как снаружи, так и внутри автомобиля), влияние которых выводит человека за рулем из равновесного состояния. Уметь им противодействовать — значит, оградить себя от многих неприятностей.

Старайтесь постоянно концентрироваться на дорожной обстановке, не отвлекаясь на посторонние объекты (рекламные щиты, красивые автомобили). На дороге также вредно задумываться о чем-то личном, переставая воспринимать поступающую извне информацию. Если мысли уходят в сторону семейных или рабочих отношений, приучите себя усилием воли возвращать их на место. Иначе за вас это сделает очередная аварийная ситуация.

Разговоры с пассажирами или по телефону съедают значительную часть внимания, а наличие мобильника в руках водителя (что стало почти повсеместным явлением) еще и физически мешает управлять машиной. Даже системой hands free лучше не злоупотреблять, так как за рулем опасен сам факт переключения внимания. В напряженных дорожных ситуациях не отвлекайтесь на раздавшийся звонок (можно созвониться и позже) и делайте паузу в беседе с попутчиками.

Если кто-то из пассажиров постоянно советует вам, в каком режиме и по каким дорогам следует ехать, мягко поставьте его на место и действуйте только по своему усмотрению. Ведь только вы несете ответственность за безопасность поездки, а рекомендации извне обычно раздражают и снижают уверенность в собственных силах.

Никогда не бравируйте своим мастерством или достоинствами машины. «Эффектное» вождение с превышением скорости и рискованными маневрами часто заканчивается плачевно. И совершенно не является показателем водительской зрелости.

Уравновешенность и терпение не раз помогут вам на дорогах. Не стоит отвечать на неумелые действия «чайников», обгоняя и подрезая их машины, или агрессивно занимать вакантные места в потоке. Спешка тоже плохой попутчик. Находясь во взвинченном состоянии, легко потерять контроль над собой.

Довольно часто, не успев мгновенно стартовать на зеленый сигнал светофора или просто недостаточно быстро двигаясь по левой полосе, можно услышать сзади раздраженные гудки «профессионалов баранки», призывающие быстрее освободить путь. Приучите себя не реагировать на эти невоспитанные выпады и руководствуйтесь только окружающей обстановкой, иначе весьма вероятно дорожное происшествие.

Увидев в зеркало заднего вида «севший на хвост» автомобиль скорой помощи (пожарная служба, полиция) с включенными мигалками и сиреной, также не виляйте испуганно в соседний ряд, а включите указатели поворота и перестраивайтесь, лишь убедившись в безопасности маневра. Несколько лишних секунд никого сильно не задержат, зато помогут избежать аварийной ситуации.

Наконец, проявляйте терпение и иногда уступайте дорогу, даже если имеете приоритет. Вылетевший из переулка лихач или перестроившийся в другой ряд неопытный водитель, забывший о «субординации», вполне могут спровоцировать столкновение. Если ваше благоразумие возьмет верх над принципиальностью, аварии не произойдет.

Текст: Юрий Хайкевич