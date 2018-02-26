Водители подрались на дороге. Погибли оба

Произошел печальный инцидент на трассе S8 возле Старого Кржева в Польше. Выяснение отношений между забияками привело к трагическим последствиям.

По свидетельству очевидцев, 29-летний житель Кракова и 40-летний житель Замброва бросили свои автомобили на правой полосе скоростной автомагистрали S8 (участок Бялысток — Замбров), вышли и начали драться.

Мгновение спустя в припаркованные транспортные средства врезался грузовик, за рулем которого находился гражданин Белоруссии. Он смял не только машины, но и обоих водителей, в пылу драки даже не заметивших грузовой автомобиль. Тяжелораненых пришлось эвакуировать в больницу на вертолете Воздушной Скорой помощи. К сожалению, никто из них не выжил.

Сначала в аварии обвинили водителя грузовика, но разбирательство еще не закончено, и, по всей видимости, виновными все же признают погибших водителей, затеявших драку на проезжей части.

В Улан-Удэ сегодня маршрутка врезалась в КАМАЗ: водитель не соблюдал дистанцию и не справился с управлением.

Разборка между американскими водителями завершилась перевернутой машиной.



Фото: moto.onet.pl