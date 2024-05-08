Автоэксперт назвал 3 условия для развития рынка электромобилей

Эксперт Хлыстов объяснил, почему электромобили будут дешеветь по всему миру

На фоне появления новых игроков в сегменте производства электромобилей цены на них будут снижаться. Таким мнением с ресурсом «Китайские автомобили» поделился технический директор компании «Группа Лоджик Старс» Дмитрий Хлыстов.

Ценообразование

Рассуждая об итогах Пекинского автосалона, он определил три ключевых тренда, на которые будут ориентироваться автопроизводители, и снижение цен на электрокары является одной из них.

Во-первых, это обусловлено ростом числа новых участников рынка. Если ранее Tesla занимала практически монопольное положение на рынке, то появление новых игроков, как, например, BYD и активно конкурирующих за «электрическую» долю рынка Huawei и Xiaomi, уже привело к снижению стоимости. С появлением последних конкуренция ожидаемо усилится», — убежден собеседник издания.



Борьба за потребителя

Во-вторых, по мере развития авторынка ожидается увеличение ассортимента автомобилей, причем это коснется всех сегментов, включая премиум и бюджетный. Как следствие, начнет активно развиваться инфраструктура для этого вида транспорта, подчеркивает Хлыстов.

Важной частью автоиндустрии будущего является тот факт, что автомобиль интегрируется в полноценные цифровые экосистемы. Современные автомобили повышают интерактивность взаимодействия с водителем благодаря наличию сенсорных панелей, голосовому управлению, искусственному интеллекту. Автосалон в Пекине позволил экспертам заглянуть в будущее мирового авторынка, а автомобильная отрасль стремится стать еще более новационной и экологичной.

Экологичность

Чтобы решить проблему с переработкой и утилизацией отработавших ячеек аккумуляторных батарей, лидеры рынка должны пересмотреть свои бизнес-стратегии с целью поиска новых качественных направлений развития продуктовых линеек и высокого уровня инновационности машин. Поэтому в условиях развития прогресса и меняющихся предпочтений потребителей, факторами успешного выживания на рынке будут не только адаптивность и технологичность, но и этическое переосмысление роли автомобиля, резюмировал Хлыстов.

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Источник: Китайские автомобили