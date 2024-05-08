Россияне кинулись скупать новые легковушки – цифры удивят

«Автостат Инфо»: рынок новых легковых автомобилей вырос на 83%

В минувшем апреле россияне успели купить 135 642 новых легковых автомобиля. Это на 82,6% выше результата, показанного годом ранее: в апреле 2023-го было продано 74 273 новые машины. Если сравнивать март и апрель 2024-го, то во втором весеннем месяце произошел спад на 7% – прервался последовательный рост продаж, зафиксированный в первом квартале.

Однако в целом тенденция внушительная: с начала года и по конец апреля в ГИБДД было зарегистрировано 465 636 новых машин, тогда как годом ранее – всего 245 470. Таким образом, рост с начала года – 89,7%.

Кроме того, в апреле на новый уровень вышли продажи иномарок: в структуре продаж они заняли 65,5%, а продажи в сравнении с прошлым годом выросли на 86% – с 47 745 до 88 872 машин. А с января по конец апреля в РФ было продано 318 871 машина иностранных брендов – это на 108,7% выше продаж того же периода 2023 года.

Без малого 90% – настолько вырос рынок легковушек по сравнению с 2023 годом

Российские марки хоть и занимают меньший сегмент, но тоже показывают устойчивый рост популярности: за первые четыре месяца 2024-го продано 146 765 единиц отечественной легковой техники, что на 58% больше, чем годом ранее.

Источник: Автостат Инфо