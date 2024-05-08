#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автоэксперт назвал 3 условия для развития рынка электромобилей
8 мая
Автоэксперт назвал 3 условия для развития рынка электромобилей
Эксперт Хлыстов объяснил, почему электромобили...
Автостат Инфо: рынок новых легковых автомобилей вырос на 83%
8 мая
Россияне кинулись скупать новые легковушки – цифры удивят
«Автостат Инфо»: рынок новых легковых...
Как автомобилисту подготовиться к сезону шашлыков — чек-лист
8 мая
Как автомобилисту подготовиться к сезону шашлыков — чек-лист
Конечно, без угля и жидкости для розжига не...

Россияне кинулись скупать новые легковушки – цифры удивят

«Автостат Инфо»: рынок новых легковых автомобилей вырос на 83%

В минувшем апреле россияне успели купить 135 642 новых легковых автомобиля. Это на 82,6% выше результата, показанного годом ранее: в апреле 2023-го было продано 74 273 новые машины. Если сравнивать март и апрель 2024-го, то во втором весеннем месяце произошел спад на 7% – прервался последовательный рост продаж, зафиксированный в первом квартале.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Однако в целом тенденция внушительная: с начала года и по конец апреля в ГИБДД было зарегистрировано 465 636 новых машин, тогда как годом ранее – всего 245 470. Таким образом, рост с начала года – 89,7%.

Кроме того, в апреле на новый уровень вышли продажи иномарок: в структуре продаж они заняли 65,5%, а продажи в сравнении с прошлым годом выросли на 86% – с 47 745 до 88 872 машин. А с января по конец апреля в РФ было продано 318 871 машина иностранных брендов – это на 108,7% выше продаж того же периода 2023 года.

Без малого 90% – настолько вырос рынок легковушек по сравнению с 2023 годом
Без малого 90% – настолько вырос рынок легковушек по сравнению с 2023 годом

Российские марки хоть и занимают меньший сегмент, но тоже показывают устойчивый рост популярности: за первые четыре месяца 2024-го продано 146 765 единиц отечественной легковой техники, что на 58% больше, чем годом ранее.

Источник: Автостат Инфо

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Павел Ворожцов/ТАСС, Автостат
Количество просмотров 2
08.05.2024
Фото:Павел Ворожцов/ТАСС, Автостат
Поделиться:
Оцените материал:
0