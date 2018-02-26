Маршрутка врезалась в КАМАЗ. Есть пострадавшие

Авария в Улан-Удэ на улице Бабушкина произошла сегодня около 14.00 (в 9 часов по московскому времени). Маршрутный автомобиль Ford Transit столкнулся с грузовиком КАМАЗ. Пострадали четверо пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение.
Обстоятельства аварии устанавливаются, но уже известно, что 26-летний водитель маршрутного такси, по результатам медосвидетельствования, был трезв. Вероятная причина аварии — несоблюдение дистанции. На месте ДТП работают сотрудники полиции, сообщает Министерство внутренних дел по Республике Бурятия.
- 6 февраля на трассе Вологда — Новая Ладога маршрутка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком. Водитель и все восемь пассажиров автобуса погибли.
- Чуть ранее произошла авария в Татарстане: водитель легковушки из-за гололеда не справился с управлением, и автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком. Погибли четверо, включая водителя.
Фото: МВД Бурятии
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