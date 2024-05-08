Как автомобилисту подготовиться к сезону шашлыков — чек-лист

Конечно, без угля и жидкости для розжига не обойтись. Но надо еще не забыть набор из упоров, портативную колонку, надувной шезлонг.

В мае лучшее место на Земле – возле мангала или гриля на природе. С этим тезисом можно, безусловно, поспорить, но зачем?! Особенно если шашлык уже жарится и распространяет аромат на десятки метров, а в стаканах плещется холодное пенное.

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Инвентарь для готовки

Мангал или барбекю – самая очевидная вещь, которую нужно взять на пикник. Можно купить сборный мангал, но, скорее всего, пожарите вы в нем мясо и овощи только раз. Причина проста: чистить и разбирать его после готовки вы вряд ли захотите, а просто выбросите на свалку.

Поэтому гораздо удобнее купить не мангал, а, например, набор из упоров для шампуров, который дешевле, занимает гораздо меньше места, почти не пачкается во время использования и легко моется (в состав набора, как правило, уже входят шампуры). В итоге эта недорогая вещь прослужит вам сезон-то уж точно.

Другой вариант – компактный походный гриль без ножек и полочек, как вот этот или этот. После готовки высыпаем в яму угли, заливаем их и закапываем. Сам гриль можно отмыть от золы на месте, а можно оставить это занятие на потом. Благодаря крышке гриль ничего не испачкает в багажнике, а для верности его можно завернуть в пакет. Такой гриль подороже сборного мангала, но зато он прослужит годы.

Помимо шампуров и решетки вам пригодится котелок, в котором можно приготовить вкуснейший суп с дымком. Это будет очень приятный сюрприз для всех.

И, конечно, не забываем про угли, розжиг и фольгу.

Мебель для отдыха

Есть шашлыки в автомобиле, на пеньке или на расстеленном одеяле не очень удобно. Потому на этот сезон и с прицелом на будущее лучше закупиться складной мебелью: стульями или креслами, надувными шезлонгами и так далее. Выбор очень большой, и подобрать что-то под свои нужды и размер багажника автомобиля будет несложно. Также возьмите складной столик – не только для того, чтобы за ним есть, но скорее даже для готовки.

Для защиты от дождика или солнца хорошо бы запастись навесом. Под ним также можно не только отдыхать, но и готовить.

В случае пикников с ночевкой не обойтись без палатки, и здесь выбор такой же богатый, как на рынке недвижимости. Есть палатки-студии размером чуть больше спального мешка, а есть многокомнатные хоромы (до 4 комнат), в которых можно и лежать, и стоять в полный рост.

Еда и напитки

Всю еду и напитки можно купить по пути, но ни в одном магазине нет такого выбора, как здесь. Мясо, рыба, овощи, фрукты, безалкогольные напитки, соусы… – все это можно заказать с доставкой накануне и не тратить время на шопинг в день пикника. Можно даже запастись мороженым, купив для него автохолодильник. Тут же стоит взять одноразовую посуду, салфетки и пакеты для мусора.

Досуг

Пока одни готовят на природе еду, других участников пикника надо чем-то занять. Они, конечно, могут вам сказать, что будут гулять и фотографировать природу… Но на деле это занятие займет их максимум на час.

Поэтому выуженные из багажника ракетки для бадминтона, фрисби, удочки (если рядом есть водоем) окажутся очень кстати. Можно даже взять с собой велосипеды, привезя их на специальном багажнике на крыше.

Стоит также обзавестись портативной колонкой и пауэрбанком (внешним аккумулятором) для подзарядки гаджетов. И тогда никто не будет отвлекать вас от кулинарии на свежем воздухе, приставая с вопросом «Когда уже будет готово?».

Кстати, посмотрите заранее карту зон покрытия вашего мобильного оператора, чтобы убедиться – в выбранном вами месте для отдыха есть сигнал. От смартфонов люди не отказываются даже на природе, предпочитая это развлечение всем другим.

Безопасность

Первым делом надо позаботиться о пожаробезопасности (правила разведения открытого огня вы найдете здесь). Вам понадобится огнетушитель – сегодня они хранят заряд годами и оснащаются манометрами. Заливать огонь водой не так просто, как кажется, а вот пара «залпов» из огнетушителя быстро усмирят пламя без пара и брызг золы.

Также вам пригодится лопатка. С ее помощью можно вырыть ямку для костра или окопать кострище, а затем засыпать его землей. Хорошо, если в машине у вас будет и многофункциональный нож – мультитул. Эти два инструмента пригодятся не только во время пикников, хорошо бы иметь их в автомобиле всегда, тем более что они почти не занимают место в багажнике.

Не забудьте запастись аптечкой, а также средствами от насекомых – не только от комаров, но и от клещей, которые особенно активны весной и осенью. Кстати, в этом году их что-то особенно много, и мы рекомендуем обзавестись устройством для удаления клещей. Пользоваться им несложно, и далеко не все эти насекомые опасны настолько, чтобы все бросать и срочно гнать в ближайшую больницу.

К аксессуарам безопасности стоит отнести и светильник, который поможет собраться, если вы засидитесь на природе дотемна или останетесь ночевать. Выбрать лучше лампу с разнонаправленным светом, которая освещает все вокруг себя.

***

Если ехать на пикник неподготовленным, то почти со 100-процентной вероятностью вам он не понравится. Однако стоит закупиться по нашим советам, и отдых на природе пройдет настолько приятно, что вы будете использовать этот инвентарь часто. Лишь бы с погодой везло.

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