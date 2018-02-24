Расплевались, пободались: дорожная разборка с переворотом попала на видео

Очевидец снял на видео конфликт между автомобилистами в США, поводом для которого, как часто бывает, стал пустяк: один водитель подрезал другого.

Инцидент произошел 15 февраля этого года в городе Оушенсайд, штат Калифорния. Судя по тому, как развиваются события в ролике, водитель кроссовера Ford Escape чем-то насолил водителю кабриолета BMW 3-й серии — скорее всего, подрезал его при попытке перестроиться. Водитель «трешки» остановился и вышел из машины, чтобы высказать оппоненту все, что о нем думает. Словесная перепалка закончилась тем, что водитель BMW плюнул в водителя Форда. Тот не стерпел такого оскорбления, вырулил влево и «боднул» кабриолет в дверь, но маневр вышел неуклюжим, и кроссовер завалился на бок.

Чем закончилась разборка, неизвестно, водитель-очевидец поспешил покинуть опасное место. Пикантности ролику добавляют высокоэмоциональные комментарии женщины, сидевшей в машине, из которой велась съемка.

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Фото, видео: YouTube