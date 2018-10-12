Многие автомобилисты считают нелишним возить с собой оружие: ситуации, мол, бывают разные… Герой этой истории тоже так думал. И зря. «За рулем» разобрался, какую цену (в прямом и переносном смысле) придется заплатить за попытку доказать свою правоту на дороге.

Эта история в каком-то смысле даже поучительная: любая реакция должна быть адекватна происходящей ситуации.

Рассказывает адвокат Сергей Джуринский:

Никто не хотел уступать

Сергей вместе с супругой и их маленьким ребенком ехал на машине домой, и на одном из перекрестков повздорил с водителем автобуса, двигавшемся в попутном направлении. Как это часто бывает на дороге, никто никому не захотел уступать. Вначале автобус не пропустил моего доверителя, в дальнейшем уже не пропустил он. Они с водителем некоторое время друг друга «зажимали», после чего нервы у моего доверителя сдали, и на одном из перекрестков он достал из бардачка травмат, выскочил из машины, остановился перед автобусом и выстрелил по нему несколько раз…

В машине у Сергея находился видеорегистратор. Модель интересная: с двумя камерами. Одна снимает то, что происходит на дороге, а вторая выведена так, что захватывает и салон, и заднее стекло, и даже немного боковые стекла. На записи было видно, что водитель Hyundai Universal Luxury пытается не пустить моего клиента и фактически выпихивает его на встречную полосу. Тот догоняет автобус, обгоняет, пытается снова вклиниться в свой ряд, но водитель автобуса опять всячески не дает ему такой возможности. Тут уж люди реально «заострились». Доверитель мой, в общем, психанул, опередил автобус, вышел и открыл огонь из МР-80-13Т. Стрелял, говорит, по фарам, чтобы напугать и проучить обидчика, но по факту попал в лобовое стекло.

Он оправдывается: мол, не выдержал — все-таки рядом была беременная супруга. Я ему говорю: «Сереж, тут вот какая штука. Судя по записи, водитель автобуса, конечно, неправ — как минимум потому, что едет не один, а везет с собой пассажиров, да и приоритета в движении он не имел. В конце концов, чисто по-человечески за рулем надо быть вежливее. Но максимум, что ему за это может грозить, — административный штраф и некая дисциплинарная ответственность от начальства, а вот тебе светит тюрьма» (Ст. 213 ч. 1 «Хулиганство с применением оружия» предусматривает до пяти лет лишения свободы. — Прим. ЗР.).

Разговор по-мужски

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Я понимаю, что моему клиенту придется в любом случае сдаваться. Было бы наивно говорить, что он невиновен: очевидцами были водитель, кондуктор, пассажиры автобуса. Кроме того, сотрудники полиции на месте происшествия изъяли стреляные гильзы и зафиксировали повреждения автобуса.

Мы решили на стадии предварительного расследования попытаться переквалифицировать статью на более легкую — ст. 167 ч. 1 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По ней грозит до двух лет лишения свободы. Помимо этого она предусматривает возможность прекращения дела в связи с примирением сторон. Я не был уверен, что нам удастся убедить органы дознания в том, что это не «хулиганка», но попытаться стоило.

Мы поехали в автобусный парк, возместили руководству ущерб за разбитое стекло. Сумма оказалась немаленькая — больше ста тысяч рублей. Затем отправились к водителю. Они поговорили по-мужски, Сергей извинился, пожали друг другу руки. Тем не менее, несмотря на наши старания, дознание настояло на том, что мой доверитель совершил именно хулиганские действия. Строго говоря, с этим сложно не согласиться. Дело было передано в суд.

На заседание пришел потерпевший и рассказал, что претензий к подсудимому у него нет, моральный и материальный ущерб заглажены. Мужчина просил о примирении сторон, а если суд придет к выводу о необходимости наказания, — чтобы не наказывал строго. Однако судья посчитал, что действия моего клиента создали реальную опасность для жизни и здоровья посторонних людей и только по счастливой случайности не привели к более тяжелым последствиям, и назначил наказание в виде четырех месяцев колонии общего режима.

Я не рассчитывал, что Сергей получит реальный срок, — он положительно характеризуется, преступление совершено впервые, дома крохотный ребенок, ущерб возместил, извинения принес и раскаялся. Но обстоятельства сложились именно так.

Тюрьма меняет людей

Когда мы встречались после его отсидки в СИЗО — до лагеря не доехал, Сергей сказал: «Слушай, а я не жалею». Человек после этого крайне неприятного эпизода серьезно переосмыслил не только свой поступок, но и жизнь в целом. Как бы наивно и пафосно это ни звучало, тюрьма меняет людей. Ты начинаешь на многие вещи смотреть по-другому, в том числе на поступки, которые тебя туда привели, и на людей в своем окружении. По суду Сергею запретили владение оружием на определенный срок, но он сказал, что пистолет в принципе ему больше ни к чему.

Важно, чтобы люди понимали: не всегда занятое кем-то твое любимое парковочное место или слишком лихой обгон заслуживают того, чтобы применять физическую силу, а тем паче оружие. Покупая пистолет, пусть даже травматический, и убирая его в машину, ты по факту уже готов убить за то, что тебя просто подрезали или стукнули машину. Зачем? Задумайтесь, люди: неужели вы готовы убивать друг друга из-за пустяковой царапины?! Не лучше ли остановиться, выдохнуть и подумать? В конце концов, автомобиль — это всего лишь железо.

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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС и Depositphotos