Подрезал? Получи пулю! В Кемерове расследуют громкий дорожный конфликт

Реальный срок может получить владелец травматического пистолета, который пришел в ярость от манеры вождения своего оппонента.

Из-за чего разгораются дорожные войны? Как правило, из-за какого-нибудь пустяка, ничтожного недоразумения. Вот и в Кемерове два водителя повздорили из-за того, что один из них совершил неаккуратный обгон и подрезал оппонента при завершении маневра.

Подрезанным оказался водитель Хонды Аккорд. Он, по его собственным словам, которые цитирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, пришел в ярость от манеры езды обидчика, догнал его, остановил, вступил в словесную перепалку, а затем выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.

Раненого доставили в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает, он проходит амбулаторное лечение. В отношении стрелка возбуждено административное дело по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах» (предусматривает штраф до 50 тысяч рублей и конфискацию оружия), дома у него полиция нашла и изъяла также два гладкоствольных ружья.

По факту инцидента назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По ней неадекватному владельцу арсенала грозит до 2 лет лишения свободы.

Дорожные войны из-за пустяков регулярно разгораются не только в России. Так, в феврале 74-летний американский комик Чеви Чейз устроил в Нью-Йорке настоящую истерику на дороге, когда пикап Dodge Ram с группой молодых людей внутри подрезал его Мерседес. Актер догнал обидчиков и набросился на водителя.

Также в феврале в Калифорнии плевками и перевернутым автомобилем закончился конфликт между двумя американскими водителями из-за того, что один подрезал другого.

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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС