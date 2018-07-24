Дорожная разборка на скорости 150 км/ч со стрельбой. Так ездят на Урале

В Свердловской области две семьи устроили настоящую бойню на дороге. Прервать опасную гонку со стрельбой смогла только полиция.

Конфликт произошел еще 1 июля этого года на федеральной автодороге Р351, но известно о нем стало только сегодня. Александр и его спутница ехали на автомобиле Volkswagen Polo из села Туринская Слобода в Екатеринбург и под Камышловым совершили обгон Тойоты Короллы, в которой находились мужчина, женщина и маленький ребенок (на вид от 4 до 6 лет). Мужчине в Тойоте не понравилось, что его обгоняют, и он прибавил газу. Александр все-таки смог закончить маневр, но в процессе перестроения водитель Тойоты показал ему средний палец. В ответ то же самое сделала пассажирка Фольксвагена. Обмен жестами стал своеобразным триггером, после которого началось форменное безумие.

Водитель Тойоты достал пистолет и стал целиться в голову Александра. Испугавшись, Александр ускорился, но его оппонент успел попасть в переднее левое крыло Фольксвагена (стрельба, как позже выяснилось, велась из пневматического пистолета). Затем водитель Тойоты пошел на обгон перед едущей навстречу фурой, но понял, что не успевает, резко перестроился вправо, подрезал Фольксваген и вытеснил его на обочину. По словам Александра, скорость обеих машин на тот момент составляла 150 км/ч, и он с трудом удержал Поло на дороге. После этого в бой вступила ехавшая в Тойоте женщина: она взяла пистолет у водителя, высунулась по пояс из окна автомобиля и произвела несколько выстрелов по Фольксвагену. Этот момент спутница Александра сняла на камеру мобильного телефона.

Погоня происходила примерно на протяжении 50 км. Во время нее Александр позвонил в полицию, и только под самым Екатеринбургом, в селе Косулино, Тойоту, наконец, остановили сотрудники ГИБДД. Они зафиксировали нанесенные Фольксвагену повреждения, взяли объяснительные со всех участников конфликта и изъяли оружие у нападавших. Водитель и пассажирка Тойоты не стали отрицать, что стреляли, но заявили, что делали это с целью защитить ребенка от агрессивных преследователей.

Александр написал на обидчиков заявление в полицию, но в течение двух недель оттуда не приходило никаких известий, и он решил рассказать об этой истории сетевому изданию «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн». По словам Александра, во время дачи объяснений ехавшая в Тойоте женщина сообщила полицейским, что состоит в штате УФССП России. Наши уральские коллеги поинтересовались в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, почему буксует это дело, и там ответили, что доследственная проверка по нему до сих пор не завершена, но дело взял под личный контроль начальник ОМВД по Богдановичскому району. Александр тем временем устранил повреждения от пуль, отдав за ремонт автомобиля порядка 30 тысяч рублей.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube