Знаки? Погода? Поток? Что определяет вашу скорость на самом деле

Если вы считаете, что можно ехать 90 в любых условиях, потому что ПДД разрешают, то вы опасны для общества и пассажиров.

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Все необходимые указания по выбору безопасной скорости содержит скучнейшая десятая глава ПДД. При нормальных погодных условиях и хорошем освещении безопасная скорость по умолчанию — не более 90 км/ч вне населенных пунктов, не более 60 км/ч в населенных пунктах и не более 20 км/ч в жилых зонах.

Знаки ограничения скорости определяют безопасную скорость для отдельных конкретных участков дорог. Выбирая скорость, водитель обязан руководствоваться реальной обстановкой — учитывать трафик, освещенность, осадки, видимость, загрузку автомобиля. То есть если скользко или туман, то скорость следует снизить относительно разрешенной.

Все очень мило, но никакой конкретики. Насколько ее следует снизить, если дорога мокрая, засыпана снегом или на нее выполз туман? Этой же конкретики недостает и в разъяснениях ГИБДД. Скрупулезно перечислены факторы, которые надо учитывать при выборе скорости. Но маловато цифр: аквапланирование, при котором шины теряют сцепление с дорогой, возникает на скорости 85–90 км в час, а в сильный туман и 10 км/ч может быть опасной скоростью. И всё.

Попробуем копнуть тему глубже.

Универсальный рецепт

Один из самых известных тезисов о безопасной скорости принадлежит выдающемуся польскому автогонщику советских времен Собеславу Засаде: безопасная скорость — это скорость для данного автомобиля данного водителя при данных погодных условиях на данной дороге. К этому еще можно добавить: для данного времени суток.

Иными словами, нет единого универсального для всех значения, поскольку уже сам уровень мастерства водителей и их сиюминутное состояние (свеж и бодр или не спал две ночи) — переменные параметры. Один может безопасно ехать по льду 60 км/ч, другой — нет.

Переставка — способ понять предел сцепления шин при критическом маневре. Ездить по дорогам на «пределе сцепления» — безумие, оправданное только в профессиональных гонках.

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Эту же точку зрения во множестве книг по безопасному вождению, статей и интервью высказывает Михаил Горбачев, мастер спорта по автогонкам и в прошлом постоянный автор журнала «За рулем». «Безопасная скорость — это такая скорость, которую объективно может позволить себе конкретный водитель на конкретном автомобиле. И только очень хороший водитель может себе позволить вести автомобиль на максимуме теоретически допустимой безопасной скорости, иначе говоря, на грани сцепления колес с дорогой».

Под «очень хорошим» подразумевается водитель с большим суммарным накатом в различных условиях и обязательным наличием контраварийных навыков. А «теоретически допустимую» скорость на практике выявляют с помощью так называемого лосиного теста. В узком коридоре выполняют маневр «переставка», имитирующий экстренное перестроение из одного ряда в другой — как необходимость объехать внезапного лося. Классический тест для субъективной проверки устойчивости-управляемости автомобилей и сравнения шин.

Чтобы лось не пострадал

Для шин разных типов и моделей, естественно, получаются разные скорости «грани сцепления». Точные результаты для конкретных моделей можно посмотреть в любом из наших шинных тестов. Для летних шин и сухого асфальта наивысшие достижения обычно лежат в диапазоне 70–75 км/ч. Разница между лидерами и аутсайдерами тестов составляет 6–10 км/ч, и это, в общем, существенно. На влажном покрытии, разумеется, значения падают для всех шин — на 3–5 км/ч.

Учтем, что данные верны только для той модели автомобиля, на которой проходили испытания. Другая модель даст чуть иные показатели. А тесты проводят хорошо натренированные водители, часто обладающие гоночными навыками. Обычный рядовой водитель таких же результатов не добьется — его машина или собьет лося, или улетит в кювет.

Даже небольшой дождь ухудшает видимость, а тормозной путь увеличивается примерно на 70%.

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Переведем условия теста в реальную ситуацию: лесная дорога с поворотами, на дорогу вышел лось и замер в раздумьях, что нередко с ними случается. Выходит, что теоретически допустимая безопасная скорость для такой дороги при идеальной погоде — не выше 70 км/ч, на пределе сцепления шин с дорогой. Тот, кто едет разрешенные «девяносто», конечно, тоже может избежать столкновения с лосем, — но только при условии, что есть время и пространство для торможения или маневра.

Лось это редкий случай? Поищите статистику сбитых лосей в одной только Тверской области — несколько сотен в год. Но дело не только в лосях. На дороге могут оказаться велосипедисты — их намного больше, чем лосей. Ну и ямы никто не отменял. Водитель должен быть ко всему этому готов, выбирая разумную скорость.

«Переставка», конечно, критическая ситуация, отчасти выдуманная. И вообще-то, задача водителя сводится к тому, чтобы до таких ситуаций не доводить.

Поспешай медленно!

Собственно, безопасная скорость — это такая скорость, при которой, увидев препятствие или опасность (поэтому так важен фактор видимости), водитель успеет принять все необходимые меры для остановки или успешного маневра. С учетом времени реакции водителя: в современном понимании — в среднем 0,8 секунды (вообще время реакции сильно зависит как минимум от возраста). За это время автомобиль, движущийся со скоростью 90 км/ч, проходит 20 метров.

Обычные российские условия — скользко, видимость около ста метров или чуть больше. По всем понятиям, 90 км/ч на такой дороге — непозволительно много.

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Если разметки нет, то полезно сбросить скорость хотя бы до 80. Если вдобавок моросит дождь — до 50–60. Если идет снег и не тает — до 30–40. Если вы считаете, что это глупости и ехать 90 можно в любых условиях, потому что ПДД разрешают, то вы опасны для общества и ваших пассажиров.

Рискну предложить ориентировочные разумные скорости для неидеальных условий. Понятно, что ночью на ровной прямой дороге с внятной яркой разметкой и хорошо просматриваемыми обочинами «девяносто» — скорость приемлемая.

По счастью, большинство так не считает. Это отчетливо видно по поведению городского потока при ненастье — сильном дожде или снегопаде. Поток ощутимо замедляется! При плотном трафике ГИБДД и все эксперты рекомендуют придерживаться средней скорости потока — в данной ситуации она самая безопасная.

Тот же Михаил Горбачев пишет, что признак по-настоящему хорошего водителя — умение прогнозировать развитие всех ситуаций, могущих возникнуть на дороге, и благодаря этому полностью избегать создания или попадания в неприятные и опасные ситуации. Чем ниже скорость, тем больше у водителя времени на принятие решения и мер. Тем выше безопасность. А любимая поговорка Октавиана Августа «festina lente» (торопись не спеша) актуальна и поныне — в вариации «тише едешь...». Безопасных скоростей вам!