12 самых нелепых объяснений после ДТП

Мы собрали для вас лучшие объяснительные после аварий, среди которых есть и такие, которые ушли в мемы.

Материалы по теме Рейтинг наказаний за пьяное вождение (в России еще ничего)

Для начала несколько цитат из протоколов ДТП, многие из которых уже стали классикой:

«Я ехал по правой полосе Герцогштрассе в сторону Кенигсплатц со скоростью около 40 км/ч. Внезапно на дорогу выскочил ребенок, и я затормозил. Следовавший за мной водитель решил этим воспользоваться и врезался в меня».

«При вхождении в левый поворот меня занесло, я врезался в овощной развал (меня осыпало градом летящих бананов и апельсинов!), после этого снес стоящий на обочине почтовый ящик, затем меня отбросило на полосу встречного движения, я протаранил два припаркованных легковых автомобиля и свалился под откос дороги. После этого я, к сожалению, потерял контроль над машиной».

«Я переходил улицу. Слева прямо на меня ехала машина. Я подумал, что она проедет мимо, и отступил на шаг назад. Но она снова повернула на меня. Когда я это заметил, я сделал два шага вперед. Водитель никак не отреагировал и продолжал ехать на меня. Потом он закричал. Я встал, и тут он на меня наехал».



«Я видел медленно проплывающее мимо грустное лицо пешехода, и тут он ударился мне в лобовое стекло».

«Пострадавшая лошадь переходила дорогу, не убедившись в отсутствии помех»!

«Я ехала за автомобилем. Неожиданно у него начали моргать сразу оба „поворотника“. Я не смогла понять, в какую сторону он поворачивает и врезалась в него».

А теперь взгляните на фото этих объяснительных. Обычным цитированием тут не обойтись — нужно обязательно видеть оригинал документа:

И напоследок видео с объяснением пьяного водителя, не сумевшего уйти от возмездия:

Этот видеоролик, в котором молодой человек в состоянии измененного сознания рассказывает о погоне на Toyota Mark II, так бы и остался незамеченным, если бы на него не сделали видеоклип, мгновенно превративший «героя» в интернет-мем.

Смех смехом, а если рассуждать серьезно, то в большинстве случаев такие пьяные покатушки заканчиваются трагично. При этом может пострадать не только сам пьяный водитель, но и невинные люди.