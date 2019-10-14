Не все знают, но в КоАП РФ предусмотрено реальное наказание для водителей, которые не освобождают левый ряд при определенных дорожных условиях.

Для начала обратимся к ПДД. В них сказано:

9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.

В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота...

Другими словами, если есть как минимум три полосы, ехать в левой полосе при свободных правых нельзя. В Москве это касается Третьего транспортного кольца, МКАД и ряда широких проспектов в те редкие периоды, когда они не забиты машинами.

Зачем уступать?

Дело в принципах организации безопасного дорожного движения: чем быстрее движется транспортное средство, тем левее на проезжей части оно должно располагаться. Слева гораздо реже встречаются съезды и примыкания, перед которыми у водителей возникает повод сбросить скорость. Соблюдение этого пункта Правил в большинстве случаев повышает пропускную способность дороги.

Так безопаснее!

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«Я и так еду с максимально разрешенной скоростью», — весьма распространенное оправдание, которое можно услышать от водителя в левом ряду. Мол, я таким образом предотвращаю нарушения скоростного режима другими водителями. Ведь если уступить левый ряд и кто-то по нему вас опередит, значит он превышает скорость. Логично, но:

Это не меняет того факта, что вы нарушаете ПДД. В большинстве случаев это сеет излишнюю нервозность на дороге. В конечном итоге вас просто опередят по правому ряду.

А есть ли штраф?

Есть. За необоснованную езду в левом ряду предусмотрен штраф в 1500 руб. (ст. 12.15.1 КоАП РФ). Реально ли его получить? Практически нет. Стационарные камеры фотофиксации нарушений такому приему не обучены, а живые инспекторы предпочитают не обращать внимания на подобные дорожные ситуации.

В чем главная проблема?

Во время езды по европейским дорогам не раз замечал, насколько скрупулезно местные водители следуют этому принципу — не занимать левый ряд. При любой возможности берут правее. Если догоняют кого-то, опережают его слева и снова возвращаются в правый ряд (даже если едут с небольшим превышением скорости). Как следствие, огромное количество перестроений. Но все они относительно безопасны по одной причине — в Европе не принято обгонять справа. У нас это обыденное явление. Поэтому на наших дорогах, освобождая левый ряд сразу после опережения другого автомобиля, вполне реально встретиться с кем-то, кто совершил тот же маневр по правому ряду или даже по обочине. Так что, приучая наших водителей не занимать левый ряд, одновременно с этим нужно пропагандировать и запрет на опережение справа.