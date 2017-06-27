Как это часто бывает, левый ряд занят автомобилем, который едет медленнее, чем вы. И вроде бы можно опередить его по правому ряду — если бы не ряд нюансов...

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За рулем коричневой легковушки вы едете по загородному шоссе с разрешенной скоростью 90 км/ч в правом ряду. Впереди в левом ряду едет внедорожник с прицепом. Его скорость примерно 70 км/ч.

Вы решаете не снижать скорости и продолжить движение в прежнем темпе, опередив его по правому ряду.

Когда вы поравнялись с внедорожником, то заметили примерно в двухстах метрах впереди вас примыкание к шоссе. По нему едет легковой автомобиль, водитель которого явно намерен выехать на шоссе перед вами.

В чем опасность данной ситуации, и каковы будут ваши дальнейшие действия?

Предлагаем проголосовать за один из вариантов ответа, который вы считаете правильным, а обсудим ситуацию и каждое из решений на следующей странице.