Материалы по темеЛовушка в левом ряду: 5 сценариев поведения
За рулем коричневой легковушки вы едете по загородному шоссе с разрешенной скоростью 90 км/ч в правом ряду. Впереди в левом ряду едет внедорожник с прицепом. Его скорость примерно 70 км/ч.
Вы решаете не снижать скорости и продолжить движение в прежнем темпе, опередив его по правому ряду.
Когда вы поравнялись с внедорожником, то заметили примерно в двухстах метрах впереди вас примыкание к шоссе. По нему едет легковой автомобиль, водитель которого явно намерен выехать на шоссе перед вами.
В чем опасность данной ситуации, и каковы будут ваши дальнейшие действия?
Предлагаем проголосовать за один из вариантов ответа, который вы считаете правильным, а обсудим ситуацию и каждое из решений на следующей странице.
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