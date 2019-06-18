Хам на большой машине: уступать ему или нет? — журнал За рулем

Хам на большой машине: уступать ему или нет?

Водители, которые руководствуются на дороге не Правилами движения, а «понятиями», встречались каждому. А как в такой ситуации поступите вы?

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Об этом пункте ПДД никто не помнит: вот когда безопаснее нарушить

Вы не спеша подъезжаете к перекрестку по свободной правой полосе.

В левом ряду, как часто бывает, вереница машин. Красный сигнал светофора сменяется на зеленый, вы нажимаете на газ.

Но вдруг из левого ряда с включенным правым поворотником на вашу полосу начинает выезжать внедорожник...

Каковы будут ваши действия?

Предлагаем выбрать из нескольких вариантов развития событий оптимальный, на ваш взгляд, и проголосовать за него. Комментарии и оценки действий водителя приведем на следующей странице.

Вы ускоряетесь на зеленый сигнал светофора, и вдруг перед вами из соседнего ряда начинает выезжать внедорожник. Как вы поступите?

1. Заторможу и пропущу внедорожник
(66.67%)
2. Поскольку Правила движения на моей стороне, продолжу ехать с прежней скоростью
(0%)
3. Подам звуковой сигнал и сильнее нажму на педаль акселератора
(0%)
4. Поравнявшись с внедорожником, приторможу, чтобы он обратил на меня внимание, и затем поеду дальше
(33.33%)
Всего голосов:
6

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