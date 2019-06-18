Хам на большой машине: уступать ему или нет?

Volkswagen Polo Sedan с пробегом: полный список проблем Седаны Поло пользуются устойчивым спросом. Хорошую репутацию машины подтверждает ее востребованность таксопарками. Помня об этом, будьте очень внимательны при подборе подержанного варианта и разговорах с продавцами, особенно если на одометре — 100 000 км, предупреждает эксперт «За рулем». Чем опасна покупка залогового авто Продажа залоговых машин — одна из распространенных мошеннических схем на вторичном рынке. Чаще всего в залоге находятся дорогостоящие авто в возрасте до трех лет. Купить такие машины можно не только с рук, но и в автосалоне. Чем опасна такая покупка и как не попасться на удочку нерадивых продавцов, рассказываем в статье. Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX, Suzuki SX4 — тест-драйв в цифрах Эксперты «За рулем» провели тест-драйв полноприводных японских кроссоверов на асфальте и бездорожье, загнали машины на роликовые платформы и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник.