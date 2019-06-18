Хам на большой машине: уступать ему или нет?

Материалы по темеОб этом пункте ПДД никто не помнит: вот когда безопаснее нарушить
Вы не спеша подъезжаете к перекрестку по свободной правой полосе.
В левом ряду, как часто бывает, вереница машин. Красный сигнал светофора сменяется на зеленый, вы нажимаете на газ.
Но вдруг из левого ряда с включенным правым поворотником на вашу полосу начинает выезжать внедорожник...
Каковы будут ваши действия?
Предлагаем выбрать из нескольких вариантов развития событий оптимальный, на ваш взгляд, и проголосовать за него. Комментарии и оценки действий водителя приведем на следующей странице.
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