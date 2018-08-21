Ничто же не предвещало, и вдруг!.. Как попасть в ДТП на ровном месте

Известно, что самые неожиданные и порой трагические события развиваются на дороге из-за пустяка. Между тем в подобной дорожной ситуации всякий может оказаться, а потому лучше проговорить образ действий заранее.

Вечереет, машин на дороге все меньше. Сбросив газ, вы двигаетесь по свободному среднему ряду и приближаетесь к регулируемому перекрестку по улице, имеющей по три полосы движения в каждую сторону. В крайнем правом ряду фургон с мигающим правым поворотником ожидает разрешающего сигнала светофора, в левом — готовится к левому повороту автобус. Вы рассчитываете со сменой сигнала проехать перекресток без остановки. Когда до перекрестка остается около 40 метров, загорается зеленый сигнал светофора. Как вы будете действовать?

Предлагаем проголосовать и выбрать единственный правильный, на ваш взгляд, ответ. А все варианты рассмотрим на следующей странице.