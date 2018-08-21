Ничто же не предвещало, и вдруг!.. Как попасть в ДТП на ровном месте

Вечереет, машин на дороге все меньше. Сбросив газ, вы двигаетесь по свободному среднему ряду и приближаетесь к регулируемому перекрестку по улице, имеющей по три полосы движения в каждую сторону. В крайнем правом ряду фургон с мигающим правым поворотником ожидает разрешающего сигнала светофора, в левом — готовится к левому повороту автобус. Вы рассчитываете со сменой сигнала проехать перекресток без остановки. Когда до перекрестка остается около 40 метров, загорается зеленый сигнал светофора. Как вы будете действовать?
Предлагаем проголосовать и выбрать единственный правильный, на ваш взгляд, ответ. А все варианты рассмотрим на следующей странице.
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