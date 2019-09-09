Все водители, в том числе законопослушные, нет-нет, да и становятся нарушителями. И речь не о тех проступках, за которые даже штраф не предусмотрен, а о вполне серьезных нарушениях, которые очень часто приводят к аварии. Вот вам несколько примеров — узнаете себя хотя бы в одном из них?

Одностороннее движение

Материалы по теме Самое популярное ДТП на светофоре: и кто же здесь виноват?

Знаете, в чем наша с вами общая беда? Мы не привыкли смотреть на знаки. Особенно, если они не запрещающие. «Кирпич», «Обгон запрещен» или ограничения скорости периферическое зрение выхватывает как будто автоматически — и на эти знаки водители худо-бедно реагируют. А остальные, за нарушение требований которых вряд ли лишат прав, остаются, как правило, без должного внимания.

Вот типичный пример: знак 5.5. «Дорога с односторонним движением». Для водителя, увидевшего этот знак, по сути мало что меняется — он продолжает ехать по дороге с односторонним движением, ничего не нарушая. Но почему-то многие при этом все равно держатся правой стороны дороги. Привычка? Допустим.

Я часто пользуюсь услугами такси и несколько раз спрашивал у водителя: почему он плетется за автобусом или грузовиком в правом ряду, если можно ехать по левой стороне дороги? Трое из пяти не заметили, что едут по односторонней дороге. Остальные аргументировали примерно так: всегда есть вероятность, что односторонняя дорога закончилась и началась двухсторонняя, а ты попросту этого не заметил и в итоге уже едешь по встречке. Простая перестраховка.

Впрочем, все это не идет вразрез с Правилами. Хотите ехать справа, но медленно, — пожалуйста. Проблема в другом. Понаблюдайте на любом перекрестке с односторонней дорогой, как водители поворачивают налево: многие делают это не из левого ряда (как предписывают ПДД), а из правого.

То же самое относится и к повороту налево, если в середине проезжей части имеются трамвайные пути. Некоторые водители патологически боятся на них выезжать, даже если трамвая и в помине нет. А ведь Правила обязывают в таких ситуациях осуществлять поворот с трамвайных путей попутного направления (если знаками и разметкой не предусмотрено иное).

В обоих случаях за это предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 рублей (ст. 12.16.2 КоАП РФ).

Запрещающий сигнал светофора

Материалы по теме Проезд на желтый: можно или нет?

Ну, это уж слишком, — скажете вы. Согласен. На красный ездить нельзя, и точка. Вот только не все современные водителя знают, что к запрещающим сигналам относится и желтый. Утверждаете, что не проезжали на желтый? Никогда? Не верю. И да, в ПДД есть исключение, которое разрешает двигаться на желтый сигнал светофора, — пункт 6.14:

6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.

Именно этим и пользуются многие из нас. С точки зрения правоприменительной практики доказать, что водитель имел возможность остановиться, но проигнорировал ее, сложно. Поэтому штрафы за проезд на желтый (а это 1000 рублей согласно ст. 12.12.1 КоАП РФ) — большая редкость. Но если и случаются, то часто оспариваются водителями. В суде же никто не пытается проводить какую-либо экспертизу, чтобы выяснить, была ли возможность остановиться. Практика показывает, что если у светофора перед включением желтого сигнала в алгоритм работы заложено трехкратное мигание зеленого, то постановление об административном правонарушении остается в силе. Если мигающего зеленого не было, то постановление могут отменить, но такое тоже случается редко.

Съезд с круга не из правого ряда

Надеюсь, не нужно напоминать, что въезжать на круг можно с любой полосы, а выезжать — только с правой. Так сказано в ПДД. Но на деле очень часто водители пренебрегают именно этим правилом. Просто потому, что конфигурация некоторых кольцевых развязок такова, что занимать крайний правый ряд перед поворотом либо неудобно, либо чревато аварией. Последнее — потому, что траектория движения вашей машины для других водителей окажется неожиданной.

А между тем наказание за такой проступок на дороге предусмотрено — это предупреждение или штраф в размере 500 рублей. (ст. 12.14.1 КоАП РФ). В большинстве случаев штраф получают водители, которые спровоцировали таким образом аварию.

Занял левую полосу

Материалы по теме Сколько нарушителей на фото? Простой тест

Тут все просто. В ПДД сказано:

9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.

В Москве, к примеру, знаком 5.3 «Дорога для автомобилей» обозначено Третье Транспортное кольцо. Формально занимать здесь левый ряд разрешено только при интенсивном движении. На деле левый ряд на этих дорогах занят всегда, даже в ночные часы, когда машин становится относительно мало. А ведь за это предусмотрен вполне реальный штраф:

12.15.1 КоАП РФ: Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней — влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей.

Знак «Стоп»

Знак 2.5. «Движение без остановки запрещено». В его определении сказано:

Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет — перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель должен уступить дорогу ТС, движущимся по пересекаемой, а при наличии таб. 8.13 — по главной дороге. Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии — перед знаком.

С недавних пор камеры фиксации нарушений обучили штрафовать и за этот проступок. Стало ли меньше нарушителей? На перекрестках, где установлены такие камеры, — безусловно, да.

А теперь признавайтесь, всегда ли вы останавливались перед этим знаком? А если он установлен в пустынном районе, перед хорошо просматриваемым перекрестком. Если при этом в радиусе нескольких километров нет ни одного автомобиля, кроме вашего. И тогда остановитесь? Прямо до полной остановки?

Хорошо если да. Побольше бы таких принципиальных и ответственных водителей. Правила нужно соблюдать, всегда и все.

Фото: Евгений Разумный, Кухмарь Кирилл/ТАСС, скриншот видео телеканала «Россия 1», Mapcam.info, из архива «За рулем»