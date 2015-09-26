9 несуразностей в действующих ПДД

Нынешние Правила дорожного движения постоянно увеличиваются в размерах и видоизменяются. Но по сути становятся лишь бестолковее и запутаннее. Вот основные примеры тех глупостей, с которыми мы, водители, вынуждены сталкиваться каждый день.

«Каждый слышит только то, что он понимает».

Гёте

Правила дорожного движения должны быть интуитивно понятными любому участнику движения — от новичка до бывалого. Грубо говоря, «Красный свет — движения нет!» Это легко запомнить, этому легко следовать.

ПДД полувековой давности примерно такими и были — короткими и понятными. Основные, нерушимые принципы поведения на дороге прочно сидели в головах — не запомнить их было невозможно. Цвета, светофора, помехи справа, езда с учетом гололеда и прочих дорожных реальностей… При этом никто не пытался расписать эти принципы с микроскопической точностью, указывая, к примеру, длину волны красного излучения. Потому что это никому не нужно.

Современные ПДД — это, на мой взгляд, воплощение некомпетентности и словоблудия. Огромное количество терминов, куча дорожных знаков… Попробуйте, например, осознать вот такую формулировку:

«Парковка (парковочное место)» — специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Ну и как — всё понятно? Говорят, что один русский император при строительстве очередного моста через Неву пообещал инженеру повышать его в звании за каждый построенный пролет. В итоге тот быстренько… увеличил число пролетов, заработав генеральский чин. Интересно, кому сегодня платят за подобное раздувание ПДД?

Еще примеры? Пожалуйста: вот описание велосипеда:

«Велосипед» — транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.

Все запомнили про «номинальную максимальную мощность»? А повторить это на память слабо? Представьте, что вы на экзамене…Сколько, например, у велосипеда должно быть колес?

Выросло во много раз число терминов, множатся дорожные знаки. Словоблудие одерживает победу над здравым смыслом. Впрочем, остановимся на главных, на мой взгляд, несуразностях.

Такси

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Зачем мне брать такси? Затем, чтобы спокойно добраться до места назначения, не задумываясь об остановках, парковках и т.п. Однако, согласно нынешним ПДД, таксист не имеет права останавливаться в зоне действия знаков «Остановка запрещена», которыми утыкана вся столица, да и не только она. В итоге одни таксисты отказываются ехать по ряду адресов, другие высаживают пассажиров во втором ряду, третьи пытаются подгадать высадку под красный сигнал светофора… Это как — нормально???

Замечу, что раньше у таксистов было право остановки под знак 3.27 «Остановка запрещена». Однако год назад его аннулировали (абзац утратил силу с 18 июля 2018 года. — Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 618.). Кому сделали лучше?

Жилая зона

Что такое термин «Жилая зона»? В «Общих положениях» ПДД такого понятия… нет! Зато в п.17.1. поясняется, что составители ПДД имели в виду территорию, въезды и выезды на которую обозначены знаками 5.21 и 5.22. Но упомянутые знаки, по сути, никому не нужны, потому что чуть ниже, в п. 17.4. того же раздела, сказано»: «Требования данного раздела распространяются также и на дворовые территории». Короче говоря, приехали: жилая зона и двор — одно и то же. Так зачем забивать водителю голову новыми терминами?

Обгон тихохода

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Старые ПДД разрешали это делать, если скорость тихохода составляла 30 км/ч и менее. Затем началось словоблудие: скажем, мотоциклы обгонять можно, а велосипеды — нельзя … Потом одумались, но…

Можно ли сегодня обогнать в зоне действия знака «Обгон запрещен» плетущийся перед тобой трактор или поврежденный автомобиль? Нет, нельзя. Правда, толкование знака 3.20 «Обгон запрещен» поясняет, что тихоходов обгонять можно. Но… но что такое тихоход? Такого термина в ПДД вообще нет!

Это еще не все. Термина нет, а знак — есть! Только он не в самих ПДД, а в «Основных положениях по допуску ТС к эксплуатации…» — есть там красный треугольник с желтой или красной полосой… Если к чадящей перед вами молотилке прицепили такую табличку — обгоняйте. Только вот в определении сплошной линии разметки исключения для обгона тихохода нет. В итоге обогнать тихохода можно даже через сплошную линию, но только в зоне действия знака «Обгон запрещен» (ведь знак главнее разметки). Если знака нет, то обгонять нельзя. А в чем разница?

Препятствие или нет?

На дороге с одной полосой в каждую сторону сломался грузовик. Разделительная — сплошная! Как его объехать? По Правилам — никак. Впрочем, если за грузовиком притаился экипаж ДПС, то шанс есть: Нужно выскочить из машины, рысцой добежать до стражей порядка и заискивающе спросить, можно ли объехать это препятствие? Вам недовольно буркнут — валяй, мол… Кстати говоря, по действующим ПДД «Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями Правил». А как можно сломаться по Правилам?

Не создавай помех

Как повернуть налево, если посередке скользят трамваи? Читаем ПДД: «При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15 или разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения.» Стало быть, я обязан заехать на трамвайные пути! Однако читаем дальше: «При этом не должно создаваться помех трамваю». Это как??? На рельсы заехать можно, а помеху создавать нельзя? Допустим, мне нужно повернуть налево на перекрестке. Прежде чем это сделать, я обязан пропустить встречный транспорт. А что если встречный поток нескончаем и очень плотный. Пока жду возможности совершить маневр, сзади подъезжает трамвай, которого и в помине не было. Выходит, я теперь нарушитель?

Круг

Затор на «круге» — привычная картина. Потому что, согласно нашим ПДД, круг объявили главным, но… не всегда.

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Мне кажется, что только в наших ПДД несчастный круг выделили в какое-то особенное явление природы, на которое нужно выпускать только специально подготовленных водителей. Если бы про него вообще ничего не писали, было бы лучше. А сегодня круг главный, но… не всегда! И не везде.

В Европе, которую нам постоянно приводят в пример, движение организовано таким образом, что круг действительно, без уточнений, сам собой становится главным. На всех дорогах, примыкающих к перекрестку с круговым движением, есть разметка и дорожные знаки. На самóм кругу — тоже. И все, что от тебя требуется — следовать знакам, да разметкам. А у нас круг является главным только в тех случаях, если перед въездом на него есть знак 4.3 «Круговое движение», а других не видать. Въезжая на такой круг, надо уступить дорогу тому, кто уже на нем находится. А вот если, помимо знака 4.3, в разных местах круга установлены знаки приоритета, необходимо руководствоваться ими! Это и вызывает путаницу. С более подробным «разбором полетов» можно ознакомиться в этой статье.

Опасное вождение

Глупость глупостей. Имеется в виду (цитирую ПДД):

вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же скоростью создаёт угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба.

Зачем это придумали? Можно подумать, что раньше это самое «опасное вождении» было разрешено! Ведь в прежних редакциях ПДД и без того запрещались несоблюдение безопасной дистанции, препятствование обгону, перестроение при интенсивном движении, излишне резкие торможения и пр. Но кому-то, видимо, показалось, что в ПДД слишком мало буковок — решили опять дополнить. Каким образом это число буковок способствует безопасности на дороге? Никаким. Кстати говоря, за это самое «опасное вождение» и ответственности нет. Как отличить излишне резкое торможение от «не излишне резкого»? Какая частота перестроений считается опасной? Ничего этого сегодня не оговаривается, что лишь подтверждает несуразность указанной формулировки.

И еще…

Что еще? Почему без конца меняется определение обгона? Так называют то опережение с выездом на встречку, то любое опережение с выездом из занимаемой полосы. А в чем разница между тротуаром и обочиной? И то, и другое, согласно ПДД, является элементом дороги, примыкающим к проезжей части. А еще есть газоны — как отличить их от обочин, покрытой травой? А почему лица на самокатах являются пешеходами?

Очевидно одно: в нынешних ПДД не могут разобраться даже их сочинители. В итоге они породили цепную реакцию с бесконечными уточнениями изменениями и дополнениями того, что нужно безжалостно сократить, уделив внимание основополагающим требованиям безопасности, а не мощности велосипедного моторчика. ПДД должны не подлавливать водителя с помощью запутанных формулировок, а заботиться о безопасности на дорогах. Сегодня же водители видят: Закон постоянно переписывают — следовательно, законодатель беспомощно мечется, как на перекрестке с круговым движением.

При таком раскладе глупо требовать от участников движения образцового поведения. Как говорил мудрец, где нет Закона, там нет и преступления.