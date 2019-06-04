6 главных проблем с таксистами. Пополняйте список!

Резонансные аварии с участием такси стали уже обыденностью. Но и самих такси в крупных городах становится все больше. А таксистов, с которыми хочется ездить — меньше. Почему это происходит и как это исправить, рассказывает эксперт «За рулем».

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Те, кто регулярно пользуется услугами такси, нередко жалуется на таксистов: водители лихачат, обманывают, грубят. Как правило, такое встречается в такси эконом-класса. Реже — в «комфорте», практически никогда — в «бизнесе», «премиуме» или VIP. С одной стороны, вывод ясен: хочешь первоклассного сервиса — готовься раскошелиться. С другой стороны, никто не обязан терпеть выходки таксистов даже за условные 99 рублей.

Мы составили список проблем, встречающихся у современных таксистов. Приглашаем вас дополнить его или оспорить. Может быть, все не так плохо…

Проблема 1: низкая водительская квалификация

Сегодня за рулем такси может оказаться даже начинающий водитель, вчерашний выпускник автошколы, а также человек с купленными правами или вовсе без них.

Как тут не вспомнить советское время, когда водители делились на любителей и профессионалов, а последним присваивались категории квалификации — классы. Чтобы сесть за руль такси или автобуса, водитель должен был иметь «права» первого класса, водительский стаж не меньше 10 лет и пройти специальное обучение на профессию.

Проблема 2: пренебрежение ПДД

При регулярных поездках на такси создается впечатление, что таксисты либо не знают, либо глубоко презирают ПДД. Непристегнутый или пропущенный за спиной ремень, постоянное превышение скорости, повороты из удобного, а не предписанного Правилами ряда, остановки под запрещающими знаками и проезд на красный — все это для таксистов норма.

В среднем столичные таксисты тратят на штрафы в месяц по 3000 рублей. Но даже при этом в прошлом году восемь столичных компаний, оказывающих услуги такси, задолжали больше 100 млн штрафов!

Нарушение Правил — норма для современных таксистов. Отсюда и повышенное внимание к ним со стороны ГИБДД.

Понятно, что таксисты стремятся побольше заработать, потому и лихачат. Однако при этом подвергают риску не только себя, но и пассажиров, а также окружающих водителей и пешеходов. Нормой для таксистов является и работа в утомленном, болезненном состоянии. Но на это их толкает сама потогонная система… А подверженность простудным заболеваниям и вирусам провоцирует род работы. И все это — в нарушение пункта 2.7 ПДД.

Более того: некоторые таксисты садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Проблема 3: неготовность к поездкам с детьми

Заказать такси с детским креслом — уже проблема. С нормальным креслом — двойная. В такси используют самые дешевые кресла, в которые сажать ребенка откровенно страшно. Либо предлагают посадить маленького ребенка на бустер. А кто-то даже не умеет устанавливать кресла. И перекладывает эту обязанность на пассажиров. Вероятно, своих детей они в креслах просто не возят.

Проблема 4: плохое знание русского языка и города

Не секрет, что многие таксисты сейчас — приезжие из других стран (бывших союзных республик). Обязательное изучение русского там давно отменено, поэтому некоторые водители с трудом способны объясниться с пассажирами. А это необходимо, если, например, требуется уточнить адрес подачи машины или при возникновении каких-то спорных вопросов. Накануне чемпионата мира по футболу столичное правительство выделяло 30 миллионов на обучение таксистов английскому языку. Было бы полезнее потратить эти деньги на курсы русского.

Чтобы тебя лучше поняли, приходится подкреплять свои слова жестикуляцией.

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Кажется, с навигацией все проще — маршрут показывает электроника. Но водитель должен представлять, куда едет, хотя бы в общих чертах — чтобы вовремя перестроиться или изменить маршрут при возникновении пробки. Кроме того, электроника сбоит. И пассажиру часто приходится выступать в роли штурмана, подсказывая таксисту дорогу — как в старых анекдотах.

В советское время таксисты сдавали экзамен на знание города, отвечая на вопросы, где находится та или иная улица, переулок и какие там есть ориентиры. Говорят, что и сейчас подобным образом экзаменуют лондонских таксистов. Чтобы стать кэбменом в столице Великобритании, нужно учиться два года — в основном это время уходит на изучение лондонских улиц и переулков. И обычный лондонский таксист способен рассказать о городе интереснее любого гида — как в свое время таксист московский.

Проблема 5: низкий уровень культуры

Опрятный, вежливый человек за рулем недорогого такси вызывает теперь у нас большее удивление, чем немытый, цедящий что-то неразборчивое хам. При расчете наличными у хамов никогда не бывает сдачи, музыку они слушают исключительно неприятную и громкую, едят и пьют в движении. Само собой, и машины у таких обшарпанные, замызганные.

Часто бывают излишне разговорчивы. Кстати, такая проблема есть не только у нас. Uber в США внедрил для своих машин «режим тишины»: при заказе достаточно выбрать такую опцию, и водитель постарается помолчать. Даже если ему не нравится пассажир: пусть раздувает ноздри и вращает глазами. Молча.

Из-за того же низкого уровня культуры таксисты занимают общественные полосы движения при свободных выделенках. Скорее всего, они даже не понимают, какое это хамство по отношению к окружающим, которым на выделенки разрешено выезжать только по воскресеньям, и то не везде.

В ПДД не сказано, что такси должны ездить только по выделенкам. И таксисты нередко раздражают других водителей, занимая прочие ряды при свободной выделенной полосе.

Проблема 6: обман

Любимая «фишка» таксистов — отправлять уведомление о прибытии на место заранее, либо включать счетчик поездки после начала движения, чтобы получить побольше денег за простой, который должен оплачивать пассажир. Или выключать счетчик с большим опозданием — когда пассажир давно вышел из машины.

Более сложный прием — подмена устройства с таксометром или самого приложения на «фейковое», считающее стоимость поездки по повышенному тарифу. Разница, естественно, идет в карман таксисту. А заказ закрывается позже.

Также нередко к заказу приписывают дополнительные (платные) опции — перевозку животного, багажа, использование детского кресла и прочее. Из-за лишних 20 рублей мало кто будет разбираться. И всегда можно сослаться на сбой системы либо собственную невнимательность.

Как решать эти проблемы?

Далеко не все пассажиры — образцы совершенства, так что начать стоит с себя. Выходить к такси вовремя, а не спустя полчаса, не грубить водителю, не отпускать едкие замечания и не упоминать банальное «клиент всегда прав» (увы, это не так). Расплачиваться безналичным способом — хотя бы потому, что такие платежи легко контролировать и не возникает неудобных ситуацией со сдачей. Следить за тем, сколько должна была стоить поездка и во сколько она обошлась на самом деле.

Если позволяют финансы — повышать класс обслуживания, пересаживаясь с Эконома в Комфорт, из Комфорта — в Бизнес. Чем выше класс, тем выше требования не только к машинам, но и водителям.

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Не стесняться обращаться в диспетчерскую службу по спорным вопросам и активнее пользоваться приложениями, которые позволяют оценивать водителей. А также комментировать свои оценки. Это реальный способ повысить качество услуг таксистов. Равно как и отзывы в интернете.

А главное — отказываться от поездок, если что-то не устраивает. Такси полно, тарифы скромные, в крупном городе другую машину (и водителя) найдете за считаные минуты. Не забудьте только объяснить причину отказа от первого заказа. Компания, которая борется за клиента, деньги вернет: репутация дороже.

Все остальное уже давно придумано: таксомоторные парки, строгий отбор и обучение водителей, штрафы и поощрения. И все это вполне реализуемо — но по указанию «сверху».