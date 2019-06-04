6 главных проблем с таксистами. Пополняйте список!

Мы составили список проблем, встречающихся у современных таксистов. Приглашаем вас дополнить его или оспорить. Может быть, все не так плохо…
Проблема 1: низкая водительская квалификация
Сегодня за рулем такси может оказаться даже начинающий водитель, вчерашний выпускник автошколы, а также человек с купленными правами или вовсе без них.
Как тут не вспомнить советское время, когда водители делились на любителей и профессионалов, а последним присваивались категории квалификации — классы. Чтобы сесть за руль такси или автобуса, водитель должен был иметь «права» первого класса, водительский стаж не меньше 10 лет и пройти специальное обучение на профессию.
Проблема 2: пренебрежение ПДД
При регулярных поездках на такси создается впечатление, что таксисты либо не знают, либо глубоко презирают ПДД. Непристегнутый или пропущенный за спиной ремень, постоянное превышение скорости, повороты из удобного, а не предписанного Правилами ряда, остановки под запрещающими знаками и проезд на красный — все это для таксистов норма.
В среднем столичные таксисты тратят на штрафы в месяц по 3000 рублей. Но даже при этом в прошлом году восемь столичных компаний, оказывающих услуги такси, задолжали больше 100 млн штрафов!
Понятно, что таксисты стремятся побольше заработать, потому и лихачат. Однако при этом подвергают риску не только себя, но и пассажиров, а также окружающих водителей и пешеходов. Нормой для таксистов является и работа в утомленном, болезненном состоянии. Но на это их толкает сама потогонная система… А подверженность простудным заболеваниям и вирусам провоцирует род работы. И все это — в нарушение пункта 2.7 ПДД.
Более того: некоторые таксисты садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Проблема 3: неготовность к поездкам с детьми
Заказать такси с детским креслом — уже проблема. С нормальным креслом — двойная. В такси используют самые дешевые кресла, в которые сажать ребенка откровенно страшно. Либо предлагают посадить маленького ребенка на бустер. А кто-то даже не умеет устанавливать кресла. И перекладывает эту обязанность на пассажиров. Вероятно, своих детей они в креслах просто не возят.
Проблема 4: плохое знание русского языка и города
Не секрет, что многие таксисты сейчас — приезжие из других стран (бывших союзных республик). Обязательное изучение русского там давно отменено, поэтому некоторые водители с трудом способны объясниться с пассажирами. А это необходимо, если, например, требуется уточнить адрес подачи машины или при возникновении каких-то спорных вопросов. Накануне чемпионата мира по футболу столичное правительство выделяло 30 миллионов на обучение таксистов английскому языку. Было бы полезнее потратить эти деньги на курсы русского.
В советское время таксисты сдавали экзамен на знание города, отвечая на вопросы, где находится та или иная улица, переулок и какие там есть ориентиры. Говорят, что и сейчас подобным образом экзаменуют лондонских таксистов. Чтобы стать кэбменом в столице Великобритании, нужно учиться два года — в основном это время уходит на изучение лондонских улиц и переулков. И обычный лондонский таксист способен рассказать о городе интереснее любого гида — как в свое время таксист московский.
Проблема 5: низкий уровень культуры
Опрятный, вежливый человек за рулем недорогого такси вызывает теперь у нас большее удивление, чем немытый, цедящий что-то неразборчивое хам. При расчете наличными у хамов никогда не бывает сдачи, музыку они слушают исключительно неприятную и громкую, едят и пьют в движении. Само собой, и машины у таких обшарпанные, замызганные.
Часто бывают излишне разговорчивы. Кстати, такая проблема есть не только у нас. Uber в США внедрил для своих машин «режим тишины»: при заказе достаточно выбрать такую опцию, и водитель постарается помолчать. Даже если ему не нравится пассажир: пусть раздувает ноздри и вращает глазами. Молча.
Из-за того же низкого уровня культуры таксисты занимают общественные полосы движения при свободных выделенках. Скорее всего, они даже не понимают, какое это хамство по отношению к окружающим, которым на выделенки разрешено выезжать только по воскресеньям, и то не везде.
Проблема 6: обман
Любимая «фишка» таксистов — отправлять уведомление о прибытии на место заранее, либо включать счетчик поездки после начала движения, чтобы получить побольше денег за простой, который должен оплачивать пассажир. Или выключать счетчик с большим опозданием — когда пассажир давно вышел из машины.
Более сложный прием — подмена устройства с таксометром или самого приложения на «фейковое», считающее стоимость поездки по повышенному тарифу. Разница, естественно, идет в карман таксисту. А заказ закрывается позже.
Также нередко к заказу приписывают дополнительные (платные) опции — перевозку животного, багажа, использование детского кресла и прочее. Из-за лишних 20 рублей мало кто будет разбираться. И всегда можно сослаться на сбой системы либо собственную невнимательность.
Как решать эти проблемы?
Далеко не все пассажиры — образцы совершенства, так что начать стоит с себя. Выходить к такси вовремя, а не спустя полчаса, не грубить водителю, не отпускать едкие замечания и не упоминать банальное «клиент всегда прав» (увы, это не так). Расплачиваться безналичным способом — хотя бы потому, что такие платежи легко контролировать и не возникает неудобных ситуацией со сдачей. Следить за тем, сколько должна была стоить поездка и во сколько она обошлась на самом деле.
Если позволяют финансы — повышать класс обслуживания, пересаживаясь с Эконома в Комфорт, из Комфорта — в Бизнес. Чем выше класс, тем выше требования не только к машинам, но и водителям.
А главное — отказываться от поездок, если что-то не устраивает. Такси полно, тарифы скромные, в крупном городе другую машину (и водителя) найдете за считаные минуты. Не забудьте только объяснить причину отказа от первого заказа. Компания, которая борется за клиента, деньги вернет: репутация дороже.
Все остальное уже давно придумано: таксомоторные парки, строгий отбор и обучение водителей, штрафы и поощрения. И все это вполне реализуемо — но по указанию «сверху».
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