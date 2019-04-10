В Москве были проверены 100 тыс. таксистов, среди которых оказались и пьяные, и бесправные, и даже люди в розыске.

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Операция по проверке таксистов, получившая название «Нелегальное такси», проводилась в конце марта. Проверке подвергались лишь машины официальных таксопарков, которые отличают номерные знаки желтого цвета и специальная окраска. Всего в ходе операции полицейскими и сотрудниками ДПС было проверено 100 тыс. водителей.

Итоги проверки были озвучены в Общественной палате заместителем руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрием Прониным.

Среди таксистов полицейскими было найдено 9 человек, находящихся в розыске. Еще 119 водителей находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Проверка также выявила 312 таксистов, лишенных водительских прав, но продолжающих перевозить людей, а еще у 26 водителей права оказались поддельными. Кроме того, в ходе рейдов было составлено 50 тыс. административных протоколов. То есть половина проверенных таксистов нарушают ПДД, что неприемлемо, особенно для водителей компаний-перевозчиков. В статистике также отмечено, что более 50% водителей такси являются иностранными гражданами.

В ходе обсуждения итогов операции «Нелегальное такси» его участники давали низкую оценку принятому этой зимой закону о такси и сошлись во мнении, что его необходимо менять. В данный момент идет работа над дополнением пакета поправок к нему, которые разработал Минтранс. В частности, речь идет о передаче данных в некую общую базу:

«Установления для услуг заказа легкового такси обязанности по передаче данных в региональную муниципальную информационную систему: местоположение, статус, номер разрешения, номер государственного регистрационного знака, данные о водителе и так далее», — поделился Дмитрий Пронин.

Также чиновник предлагает повысить требования к таксистам, так как водительский стаж в три года не является гарантией профессионализма, а региональным властям позволить устанавливать максимальное количество легковых такси, а также основы тарифообразования. Необходим и запрет на передачу автомобилей такси кому-либо на основе договора аренды.

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Фото: АГН «Москва»