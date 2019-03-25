Идут облавы на таксистов. Ищут нелегалов

Совместная спецоперация проводится в столице силами полиции и ГИБДД.

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В Москве с понедельника проводят спецоперацию «Нелегальное такси», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Операция продлится до конца недели.

Проверять будут машины, права и путевые листы водителей официальных таксопарков, имеющих специальную бортовую раскраску и желтые номера. В операции кроме сотрудников ГИБДД задействованы сотрудники уголовного розыска, эксперты-криминалисты, а также окружные УВД.

Цель мероприятия — сократить число нелегальных перевозок, обеспечить безопасность пассажиров, а также выявить преступления, совершаемые с помощью автотранспорта.

Сейчас сотрудники ГИБДД в центре Москвы останавливают для проверки все машины такси.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч нелегальных такси ежедневно выезжают на дороги Москвы, не имея лицензии на право перевозки, но используя при этом цветографические схемы и фонари такси. Часто за рулем таких машин находятся водители, нарушающие миграционное законодательство.

Ежедневно 50% московских таксистов проводят за рулем по 8 часов и выполняют около 13 заказов в день, таковы данные исследования, проведенного специалистами компании «Лаборатория Умного Вождения».



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Фото: АГН «Москва»