Ежедневно 50% московских таксистов проводят за рулем по 8 часов и выполняют около 13 заказов в день.

На основании данных, полученных телематическими системами, эксперты проанализировали характер использования автомобиля и стиль вождения таксистов в Москве и Подмосковье.

Выяснилось, что у 50% таксистов средний пробег достигает 180 км в день, что в 2,5 раза больше, чем в среднем у обычного водителя. Чем больше ездит таксист, тем больше он тратит времени на стояние в пробках или на участие в вялотекущем движении. В этой группе водители в среднем 4,1 часа в день проводят в пробках, что составляет 56,1% их рабочего времени.

Вторая по численности группа таксистов (30%) работает от 2 до 5 часов в сутки. Эти в среднем проезжают за день менее 100 км и делают менее 8 поездок.

Несмотря на то что ездят они много, таксисты тщательнее соблюдают скоростной режим, чем водители личного транспорта. В среднем они превышают скорость 7 раз каждые 100 км, в то время как обычные автовладельцы — не менее 9.

Но водят таксисты гораздо резче и агрессивнее, совершая порядка семи опасных действий (резкие торможения, ускорения и боковые маневры) на каждые 100 км.

Исследование провели специалисты компании «Лаборатория Умного Вождения» с октября по декабрь 2018 года.

Также на основании данных телематических систем аналитики Лаборатории выяснили, что в пробках мы в среднем проводим больше часа в день.

Уже в этом году заработает новая система контроля за водителями такси, рассказали в ГИБДД. Агрегаторы каждый день будут выгружать данные всех таксистов, выходящих на работу.

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