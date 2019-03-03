Меню образцового таксиста: едем с анекдотами? грубостью? в тишине?

Как говорится, любой каприз за ваши деньги!

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Водитель Uber Джордж Юр — изрядный трепач. Он смешной, но может быть грубым и непочтительным, а может просто заткнуться. Все зависит от того, что вы выберете сами, когда вызовете такси Uber в Сиэтле (США). Джордж ездит на Nissan Versa 2014 года и принимает любой заказ клиента согласно своему «меню поездки».

Оно состоит из пяти пунктов:

стендапа — если выберете его, он всю дорогу будет сыпать анекдотами или, например, расскажет, почему вы никогда не должны делать татуировку с именем своего любовника; терапевтической поездки — это что-то типа приема у психотерапевта: вас внимательно выслушают и дадут рекомендации; жуткой поездки — когда молчат, не отвечают на вопросы, а время от времени зыркают на вас в зеркало заднего вида; грубой поездки — когда он настолько груб, насколько это вообще позволительно;

тихой поездки — ну это и так понятно (кстати, большинство выбирают именно такую).

Предложения в «Ride Type Menu» он действительно напечатал на листочках, напоминающих меню в кафе.

«Практически все, кто покидал мою машину после поездки, истерически хохотали», — рассказал Джордж изданию geekwire.com. Идея «меню» у него зародилась во время одной довольно тягостной пробки. После раздачи около 20 «меню» один клиент поделился своим «листочком» в понедельник в Twitter, а во вторник Юр проснулся уже знаменитым и все хотели взять у него интервью.

«Я использую юмор, чтобы добавить немного легкомыслия жизни, которая чересчур серьезна, и смеюсь над всем тем дерьмом, которое происходит вокруг. Я умею заставить и других людей смеяться», — хвастает находчивый таксист.

Реакция публики побудила Джорджа создать свою страничку в Твиттере, чтобы насладиться народной любовью. Всего за пару дней она привлекла внимание нескольких тысяч подписчиков!

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