Мы проводим в пробках больше часа. Каждый день

При этом 40% автомобилистов используют транспортные средства каждый день, а женщины ездят на 20% реже, чем мужчины.

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В то время как москвичи и петербуржцы проезжают 56 км в день и проводят за рулем 2 часа 12 минут, в регионах средний дневной маршрут немного превышает 50 км при среднем времени за рулем 1 час 54 минуты. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного специалистами «Лаборатория Умного Вождения», на основании данных телематических систем.

Объясняется это тем, что поездки в регионах короче за счет меньших расстояний, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Так, автомобилисты из регионов ездят чаще (в среднем 6 поездок в день) и на небольшие расстояния, а в столице люди совершают в среднем на одну поездку в день меньше, но средняя поездка длиннее на 3,4 км и ездят они на более дальние расстояния.

При этом можно отметить, что около 15% всех автомобилистов в среднем эксплуатируют свой автомобиль более трех с половиной часов в день.

Исследование также показало, что почти 80% людей используют автомобиль пять дней в неделю и больше, при этом 39% водителей ездят на машине каждый день.

Водители-мужчины в среднем проезжают в день на 20% больше — около 71 км, что на 20 км больше среднего пробега женщин. Женщины проводят за рулем времени на 10% меньше, чем мужчины.

Исследование охватило период с октября по декабрь 2018 года и основано на анализе данных с 10 тыс. автомобилей клиентов, оборудованных устройствами телематики.

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Фото: АГН «Москва»