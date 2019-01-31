Самые опасные для вождения страны Европы. Исследование

Специалисты выявили самые опасные и безопасные места для вождения в Европе. Правда, Россию в данном отчете проигнорировали, она в список не вошла.

В Австрии вероятность попасть в автомобильную аварию в девять раз выше, чем в Дании, сообщает Daily Mail. Издание представило таблицу количества несчастных случаев на дороге на 10 тыс. жителей. Данные о безопасности вождения в различных странах были сформированы с помощью сопоставления статистики ​​Canvas Holidays с итогами ежегодного отчета Европейской комиссии о происшествиях на дорогах.

Самая неблагоприятная ситуация с безопасностью дорожного движения сложилась в Австрии, где на 10 тыс. жителей приходится 43,6 несчастных случая. Германия и Бельгия занимают второе и третье места в этом антирейтинге с результатом 37,2 и 35,1 соответственно. А вот Дания может похвастать самыми безопасными дорогами в Европе — всего 5 аварий на 10 тыс. человек. Также вполне безопасно можно чувствовать себя на дорогах Кипра и Финляндии, там этот показатель — 7,5 и 8,5 аварий соответственно.

Великобритания в этом списке занимает 19-е место, здесь зарегистрировано 21,6 несчастных случаев.

Исследователи отмечают, что данные показатели являются результатом сочетания многих факторов, включая климат и рельеф местности, а также влияние национального характера и культуры населения.

Чтобы помочь автомобилистам избежать аварий за границей, специалисты дали туристам несколько полезных советов. Во-первых, нужно заранее изучить местные правила дорожного движения, а во-вторых, постараться не нервничать, что очень важно. Ну а самое главное, нужно до поездки подготовиться и приобрести подходящую для себя страховку. Кроме того, туристам рекомендуют держать под рукой какое-то количество наличных денег для оплаты дорожных сборов — на случай, если почему-то не получится оплатить банковской картой.

Какой транспорт выбирают россияне для путешествий? На эту тему мы как-то провели опрос на нашем сайте, результаты его можно найти по ссылке.

Известно также, в каких странах российские путешественники чаще всего арендуют автомобили и каким моделям они отдают предпочтение на отдыхе.



Количество аварий на 10 тысяч жителей страны



N

Страна Показатель 1 Дания 5 2 Кипр 7,5 3 Финляндия 8,5 4 Франция 8,6 5 Польша 8,9 6 Словакия 10,3 7 Болгария 10,5 8 Греция 10,5 9 Нидерланды 11 10 Эстония 11,1 11 Литва 11,4 12 Ирландия 12,2 13 Швеция 13,9 14 Люксембург 15,6 15 Румыния 15,8 16 Венгрия 17 17 Латвия 19,6 18 Чехия 20,2 19 Великобритания 21,6 20 Испания 21,9 21 Хорватия 25,5 22 Италия 29,1 23 Мальта 30,2 24 Португалия 31,4 25 Словения 31,4 26 Бельгия 35,1 27 Германия 37,2 28 Австрия 43,6

Фото: depositphotos.com