Самые опасные для вождения страны Европы. Исследование

В Австрии вероятность попасть в автомобильную аварию в девять раз выше, чем в Дании, сообщает Daily Mail. Издание представило таблицу количества несчастных случаев на дороге на 10 тыс. жителей. Данные о безопасности вождения в различных странах были сформированы с помощью сопоставления статистики Canvas Holidays с итогами ежегодного отчета Европейской комиссии о происшествиях на дорогах.
Самая неблагоприятная ситуация с безопасностью дорожного движения сложилась в Австрии, где на 10 тыс. жителей приходится 43,6 несчастных случая. Германия и Бельгия занимают второе и третье места в этом антирейтинге с результатом 37,2 и 35,1 соответственно. А вот Дания может похвастать самыми безопасными дорогами в Европе — всего 5 аварий на 10 тыс. человек. Также вполне безопасно можно чувствовать себя на дорогах Кипра и Финляндии, там этот показатель — 7,5 и 8,5 аварий соответственно.
Великобритания в этом списке занимает 19-е место, здесь зарегистрировано 21,6 несчастных случаев.
Исследователи отмечают, что данные показатели являются результатом сочетания многих факторов, включая климат и рельеф местности, а также влияние национального характера и культуры населения.
Чтобы помочь автомобилистам избежать аварий за границей, специалисты дали туристам несколько полезных советов. Во-первых, нужно заранее изучить местные правила дорожного движения, а во-вторых, постараться не нервничать, что очень важно. Ну а самое главное, нужно до поездки подготовиться и приобрести подходящую для себя страховку. Кроме того, туристам рекомендуют держать под рукой какое-то количество наличных денег для оплаты дорожных сборов — на случай, если почему-то не получится оплатить банковской картой.
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Количество аварий на 10 тысяч жителей страны
|
N
|
Страна
|
Показатель
|
1
|
Дания
|
5
|
2
|
Кипр
|
7,5
|
3
|
Финляндия
|
8,5
|
4
|
Франция
|
8,6
|
5
|
Польша
|
8,9
|
6
|
Словакия
|
10,3
|
7
|
Болгария
|
10,5
|
8
|
Греция
|
10,5
|
9
|
Нидерланды
|
11
|
10
|
Эстония
|
11,1
|
11
|
Литва
|
11,4
|
12
|
Ирландия
|
12,2
|
13
|
Швеция
|
13,9
|
14
|
Люксембург
|
15,6
|
15
|
Румыния
|
15,8
|
16
|
Венгрия
|
17
|
17
|
Латвия
|
19,6
|
18
|
Чехия
|
20,2
|
19
|
Великобритания
|
21,6
|
20
|
Испания
|
21,9
|
21
|
Хорватия
|
25,5
|
22
|
Италия
|
29,1
|
23
|
Мальта
|
30,2
|
24
|
Португалия
|
31,4
|
25
|
Словения
|
31,4
|
26
|
Бельгия
|
35,1
|
27
|
Германия
|
37,2
|
28
|
Австрия
|
43,6
Фото: depositphotos.com
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