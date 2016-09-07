Какой транспорт выбирают россияне для путешествий? Наш опрос

Лето подходит к концу, а значит заканчивается сезон отпусков и путешествий для большинства работающих россиян.

Какой из видов транспорта чаще всего выбирали для путешествий этим летом жители нашей страны и какой выберут для себя любители бархатного сезона, отпуск которых намечен на конец лета или начало осени? Это выясняли «За рулем» и аналитическое агентство «Автостат». В ходе исследования был проведен онлайн-опрос, в котором участвовало более 3500 респондентов.



Согласно полученным результатам, свыше половины опрошенных (52,6%) предпочитают поездки в отпуск на личном автомобиле. К авиапутешественникам себя отнес каждый третий (31,7%) участник опроса, а любителей поезда оказалось намного меньше — всего 8,2% респондентов.





В ходе опроса также выяснилось, что людей, выбирающих в качестве транспорта для отдыха велосипед (3,4%), больше, чем предпочитающих автобус (1,2%). Вероятно, это любители активного отдыха, а также те, кто путешествует на небольшие расстояния. Еще меньше (0,9%) участников опроса выбрали для себя морской тип путешествия. Равное количество респондентов (по 0,7%) путешествуют на мотоцикле или берут автомобиль напрокат. Наименее же популярным ответом в ходе этого опроса стал вариант путешествия на автомобиле попутчика (0,6%). Результаты исследования комментирует эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин:

Еще задолго до прихода в ЗР подобные поездки были для меня сродни полету в космос — и я этим гордился. Сегодня многим трудно будет осознать тот факт, что на той же трассе М10 висели дорожные знаки, извещающие, что ближайшая АЗС будет километров через 60 — и никак не раньше. Бензин продавали как за наличные, так и по талонам — ими я запасался заранее, покупая их в каком-нибудь подмосковном хозмаге. О сотовой связи никто даже не мечтал. Любая неисправность требовала твоего личного вмешательства — никаких автосервисов не было в помине. Перекусить в придорожном кафе было нельзя в связи с отсутствием этих самых кафе. О гостиницах тоже не стоило мечтать — особенно когда едешь не один, а с дамой, не обозначенной штампом в паспорте. Но в итоге, как ни странно, все это придавало такой поездке особый колорит, недостижимый сегодня. Вскипятить чай на самодельном примусе, переночевать на разложенных сиденьях Жигулей — это было здорово! Кстати, несколько раз мы ночевали в самом центре Питера — на Лебяжьей канавке. И это тоже было незабываемо.

Потом появились АЗС, шашлычные, гостиницы, автосервисы и прочая инфраструктура. Казалось бы, все стало удобнее: багажник машины освободился от примусов и склада запчастей, мощность мотора подпрыгнула в несколько раз, но… Как говорил Жванецкий, проблемы никуда не уходят — они просто перемещаются. Дорога до того же Питера стала занимать больше времени, чем при советской власти, а Солнечногорск и Вышний Волочек стали символами проклятия. Чтобы беспрепятственно выбраться из Москвы по нужному тебе шоссе, желательно выехать никак не позже 6 утра. Скажете, есть платная альтернатива? Спорить не буду, только обойдется такое путешествие в космическую сумму. А самое обидное, что сегодня в том же Питере личная машина только мешает. Добраться до любого музея или театра без автомобиля сегодня гораздо проще и быстрее, да и спокойнее.

В Питер я теперь езжу только на Сапсане: четыре часа — и на Невском. В любую погоду и при любых пробках.

В каких странах туристы чаще всего берут автомобили в аренду? Это также стало темой одного из наших исследований.

Отправляясь в путешествие, нужно ли как-то специально готовить к этому автомобиль? На эту тему мы провели один из предыдущих опросов, и оказалось, что большинство — 26%, обязательно делают внеплановое ТО.



Фото: Depositphotos и «За рулем»

Инфографика: «Автостат»

