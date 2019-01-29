Готовы ли россияне отказаться от личного автомобиля? Исследование

Этот опрос посвящен Дню рождения автомобиля, который отмечается сегодня, 29 января. Кстати, с праздником вас, уважаемые читатели!

Автомобиль стал ежедневным средством передвижения и предметом первой необходимости для миллионов людей. С течением времени менялись не только имидж, внешний вид и техническое оснащение, но и форма владения транспортным средством. Готовы ли россияне в ближайшие десять лет отказаться от собственного авто? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, Ford опросил российских автовладельцев.

72% опрошенных дали отрицательный ответ, так как считают личный автомобиль самым удобным и комфортным видом транспорта. Причем, что бы нам ни говорили, не откажутся они от личной машины ни в пользу общественного транспорта, ни даже в пользу каршеринга.

Большинство россиян видят себя за рулем личного автомобиля и через 10 лет.

Несмотря на бурный рост каршеринга, им больше интересуются все же в крупных городах: лишь 5% опрошенных готовы «изменить» собственному автомобилю в пользу краткосрочной аренды или абонемента на городской транспорт. 9% респондентов признались, что, возможно, когда-нибудь откажутся от личного автотранспорта, но пока не готовы принять окончательного решения, а 14% планируют сохранить личный автомобиль для поездок в выходные или путешествий.

Опрос проводили в официальной группе компании «ВКонтакте» в январе 2019 года, в нем приняли участие более 800 человек.

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