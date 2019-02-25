Водителей такси начнут проверять строже

Новая система контроля за водителями такси заработает уже в этом году, рассказали в ГИБДД.

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Система учета и контроля за водителями такси и техническим состоянием их машин должна заработать в 2019 году, заявил глава ГИБДД России Михаил Черников агентству РИА Новости.

Речь идет о том, что агрегаторы такси каждый день будут выгружать весь «пакет» водительского состава, выходящего на работу. Проверить водителей можно и сейчас, но, имея список вышедших на трассу, сделать это можно значительно быстрее — достаточно нажать кнопку, посмотреть реестр, и сразу будет видно, лишен или не лишен человек права управления и в каком техническом состоянии находится его автомобиль. Также онлайн ГИБДД сможет и приостанавливать разрешения за систематические нарушения ПДД.

Основная идея внедрения новой системы — предотвратить незаконные перевозки. «И мы ее сделаем, она заработает в этом году», — заверил Черников.

В какие дни недели и даже часы люди начинают активнее пользоваться услугами такси? Это стало предметом очередного исследования.

Российское авторское общество рассчитывает получать отчисление за исполнение в такси музыкальных композиций и даже инициировало один из исков. Однако суд отказал в его удовлетворении, посчитав, что такси все же не публичное место.



Фото: АГН «Москва»