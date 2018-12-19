С таксистов не удалось «стрясти» деньги за прослушивание музыки

Суд посчитал исполнение музыкальных композиций в машинах такси непубличным. Иск подавало Российское авторское общество (РАО).

Эта история началась еще в июне 2018 года: представитель РАО воспользовался услугами такси, прослушал в поездке 17 песен и решил, что место публичное, и поскольку тут налицо нарушение авторских прав, следует взыскать с таксопарка компенсацию за каждую песню в размере 20 тыс. рублей, итого выходило 340 тысяч. Общество подало соответствующий иск таксопарку «Кис» (партнеру «Яндекс.Такси»), а в перспективе планировало получать отчисления по 500 руб. в месяц с каждой машины такси, число которых в России может достигать 2 млн штук.

На сайте Российского авторского общества указано, что ставка авторского вознаграждения за одну машину такси составляет 500 руб. в месяц. Кроме РАО, представляющего интересы авторов, на отчисления претендует также Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) — 150 руб. за машину. Поскольку объем российского рынка такси оценивается приблизительно в 2 млн машин, следовательно РАО претендует на 1 млрд руб. отчислений в месяц, а ВОИС — на 300 млн руб. Для справки, общие сборы РАО в 2017 году составили 4,98 млрд руб., ВОИС — 1,16 млрд руб., то есть суммы за прослушивание музыки в такси получались бы солидными, сообщает «Коммерсантъ».

В сентябре суд первой инстанции согласился, что водитель такси не имел права включать музыку, поскольку таксопарк не заключил договор с РАО и не выплачивал авторские отчисления. Но девятый арбитражный апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении иска. Основание было следующим: из видеозаписи, предоставленной представителем РАО, неясно, звучала ли музыка в такси или из устройства самого пассажира. Кроме того, исполнение музыки нельзя считать публичным, так как вход в такси не бесплатный, следовательно такси не может считаться местом, доступным для свободного посещения.

Этот случай всего лишь пробный шар, омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности полагает, что таксопарк вообще не должен был выступать ответчиком: он лишь предоставляет машину в аренду, логичнее было бы предъявить иск водителю или агрегатору, поставляющему заказы, то есть «Яндекс.Такси». Кроме того, по его мнению, если берется плата за вход, это не говорит о том, что место непубличное. Никто же не мешает РАО собирать отчисления за музыку, которую исполняют в театрах или кинотеатрах. Публичное место — это просто открытое для посещения место, в котором находится значительное число лиц, не принадлежащих кругу одной семьи. Но тут сразу же возникает вопрос — что считать значительным числом лиц применительно к автомобилю такси. Видимо, вопрос с музыкой в такси так и остается открытым.

Не все песни подходят для прослушивания в автомобиле, если смотреть на это с точки зрения безопасности: ритмичная музыка со 120 и более ударов в минуту негативно сказывается на манере вождения, причем прослушивание на высокой громкости лишь усиливает эффект.

В прошлом году один из сервисов такси опросил своих водителей, какую музыку они чаще всего слушали в уходящем 2017 году, и составили топ песен, под которые ездили пассажиры.



Фото: Михаил Терещенко/ТАСС