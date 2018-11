Названы самые опасные для прослушивания за рулем песни

Не все песни подходят для прослушивания в автомобиле, если смотреть на это с точки зрения безопасности дорожного движения.

Любимая музыка может провоцировать нарушения и отвлекать от дороги

Управление автомобилем под любимую музыку, пожалуй, одно из самых приятных занятий, но далеко не все песни годятся для этого. Специалисты британской компании Moneybarn, занимающейся автокредитованием, провели исследование, которое показало, что большинство любимых песен многих водителей на самом деле опасны во время поездок за рулем.

Выяснилось, что ритмичная музыка со 120 и более ударов в минуту негативно сказывается на манере вождения, причем прослушивание на высокой громкости лишь усиливает эффект, так как это увеличивает время реакции и частоту сердечных сокращений. Все вместе это приводит к превышению скорости и нарушениям правил дорожного движения.

«Если вы обнаружите, что вас отвлекают песни, звучащие по радио или из вашего плей-листа, возможно, стоит переключить станцию или трек», — делает вывод руководитель отдела маркетинга в Moneybarn Тим Шварц.

При определении самых опасных при вождении автомобиля песен в Moneybarn проанализировали 96 самых популярных треков на Spotify (потоковый музыкальный сервис, доступный в 66 странах). В результате была выбрана песня American Idiot в исполнении Green Day. На втором месте оказалась композиция Майли Сайрус под названием Party in the U.S.A. Третье место досталось The Killers и их песне Mr. Brightside. Замыкают пятерку «плохишей» The Chainsmokers с композицией Do not Let Me Down и Брюс Спрингстин, поющий Born To Run. Также исследователи выявили, что безопасными для водителей можно считать менее 30% самых популярных песен, представленных на Spotify.

Также был составлен и топ-5 самых безопасных песен, который возглавляет легендарная «Лестница на небеса» группы Led Zeppelin. Второе место у Red Hot Chili Peppers и их песни Under the Bridge. Замыкает тройку правильных песен God’s Plan в исполнении Drake. На четвертом и пятом месте оказались Toto с песней Africa и Khalid с композицией Location.

Среди опасных для водителя песен не нашлось ни одной российской или советской, по одной простой причине: Spotify в России до сих пор не представлен официально.

Топ-5 самых опасных для водителя песен

Место Исполнитель Песня 1 Green Day American Idiot 2 Miley Cyrus Party in the U.S.A. 3 The Killers Mr. Brightside 4 The Chainsmokers Don’t Let Me Down 5 Bruce Springsteen Born to Run

Топ-5 самых безопасных для водителя песен

Место Исполнитель Песня 1 Led Zeppelin Stairway to Heaven 2 Red Hot Chili Peppers Under the Bridge 3 Drake God’s Plan 4 Toto Africa 5 Khalid Location

Фото: depositphotos.com