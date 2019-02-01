Когда люди чаще ездят на такси? Исследование

Стало известно, как в разные дни и часы, а также дни недели меняется количество заказов такси в России.

От дня недели и времени зависит потребность людей в поездках, а вот как распределяется нагрузка на таксомоторы, рассказали специалисты сервиса «Максим», которые располагают данными по 334 городам России. Выяснилось, что жители России чаще пользуются услугами такси во второй половине недели. С понедельника по четверг приходится примерно одинаковая доля поездок: 13% от общего числа за неделю.

В пятницу, когда многие отправляются отдыхать после рабочего дня, и субботу поступает более 16% заказов. Потом активность клиентов снижается: в воскресенье число заказов сокращается на 2%. Это объяснимо, люди готовятся к началу новой рабочей недели и больше занимаются домашними делами.

Отличается спрос на такси и в течение дня. В будни пики заказов наблюдаются в 8, 9 и 18 часов — по 6% от общего числа за день. Существенно активность клиентов снижается только после 23 часов. С 1.00 до 6.00 утра, как правило, «штиль» — в это время такси вызывают не более 2% от числа тех, кто ездил в течение суток.

В выходные с утра люди только раскачиваются, активность начинает нарастать с 10 часов. Больше всего заказов (+6,2%) поступает в 22 часа. Ночью затишье наступает после 3 часов: люди возвращаются домой явно позже, чем в будни. Специалисты отмечают, что благодаря этой статистике, собранной в 2018 году, пассажиры смогут доехать быстрее и сэкономить, выбирая менее загруженные часы.

Недавно сочинские пранкеры в шутку решили «сломать тарифы», принятые у местной мафии таксистов, но не ожидали, что реакция будет настолько суровой.

Неприятный случай с пассажирами такси произошел недавно в Москве. Их избили и ограбили, правда, далеко бандитам уйти не удалось.