Заигрались: розыгрыш таксистов закончился стрельбой из травмата

Сочинские пранкеры в шутку решили «сломать тарифы», принятые у местной мафии таксистов. Те отреагировали вполне ожидаемо.

Видео розыгрыша пранкеры Каха и Ереван разместили в Инстаграм. По сюжету блогер Каха, изображая туриста, подходил к сочинским таксистам и интересовался стоимостью поездки. Те называли, как обычно, заоблачные цены, а после подходил его приятель Ереван и в несколько раз сбивал цену, что вызывало у тех нешуточный гнев. Лжетаксист оправдывался тем, что у него электромобиль и на бензин он деньги не тратит.

Но таксисты чужаков не признали и решили как следует их проучить с помощью монтировок. Те стали стрелять из травмата.

Впрочем, продолжение истории выглядит не так эффектно, поэтому блогеры выкладывать в Сеть это не стали, ограничившись лишь первой частью. О вышедшем из-под контроля конфликте пранкеров с таксистами стало известно, когда один из очевидцев выложил в соцсети сцену драки.

Другие видеосюжеты ищите по ссылке.

Видео: YouTube