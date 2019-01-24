Таксист завез пассажиров в засаду, где их избили и ограбили

Правда, далеко бандиты не ушли, по горячим следам полицейским удалось их задержать.

В столичное отделение полиции поступило заявление о грабеже от 43-летнего мужчины. Вместе с другом он возвращался из ночного клуба на попутке. На улице Пивченкова они вышли из машины, и неожиданно на них напали неизвестные люди, избили, отобрали мобильный телефон и скрылись. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в Московской области. Ими оказались четверо приезжих в возрасте от 21 до 24 лет. Подозреваемых удалось задержать, в том числе благодаря записям с видеокамер.

Оказалось, что преступление было разработано заранее: один из бандитов, подрабатывающий частным извозом, посадил в автомобиль клиентов и тут же сообщил своим подельникам адрес, куда их везет. Те приехали на место, где и поджидали своих жертв. Есть подозрение, что это не первое подобное преступление, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЗАО Москвы.

Следствие ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Похищенный телефон изъят у грабителей и в ближайшее время будет возвращен владельцу.

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