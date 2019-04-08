Киркоров за рулем такси? О чем мечтают россияне

Какие песни пассажиры готовы бесконечно слушать в такси и кого хотят видеть в роли водителя — это стало темой очередного исследования.

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60% опрошенных россиян признались, что всегда обращают внимание на то, какая музыка играет в такси, особенно внимательны женщины — 64% против 56% пассажиров мужского пола. Тогда эксперты поинтересовались, с какой песней пассажиры были бы готовы провести всю поездку, если бы в такси можно было слушать всего одну песню. Песню «Деспасито» готовы слушать 22% россиян, по 16% — «Цвет настроения синий» и «Rakamakafo».

Причем первому треку отдали предпочтение женщины 26–45 лет, а хиту Филиппа Киркорова — женщины старше 46 лет. Музыкальные предпочтения пассажиров такси выясняли специалисты компаний Ситимобил и ResearchMe.

Мужчины в возрасте 26–35 лет предпочли бы Freestyler, а старше 36 лет — трек Потапа и Насти «Чумачечая весна». Молодые люди от 18 до 25 лет выбрали бы песню Элджея «Минимал» — 20% парней и 25% девушек проголосовали за нее.

Под бесконечный повтор трека Ольги Бузовой «Мало половин» готовы ехать лишь 6% опрошенных.

А кого бы предпочли россияне, если бы водителем такси оказался сам музыкальный? Тут список такой: Дима Билан, Егор Крид, Ольга Бузова, Кипелов, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Тимати и Шнур.

60% пассажиров такси рассказали, что слушают во время поездки то, что включено у водителя, а 15% — свою музыку в наушниках. Чаще всего в наушниках ездят москвичи —20%.

7% россиян просят водителя включить определенную музыку или радиостанцию, и лишь 5% опрошенных предпочитают ездить в тишине. 61% россиян признались, что чаще всего в такси слушают радио, причем 38% респондентов ответили, что обычно это шансон (хотя не все его любят), а треть — поп-музыку.

Схожие с водителями музыкальные пристрастия имеют жители Ростова-на-Дону — они тоже любят шансон. Но большинство россиян все же предпочитают поп-музыку — это пассажиры такси из Москвы, Воронежа, Волгограда, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Кемерова, Новосибирска и Омска. Треть россиян любят рок, а 23% — рэп и хип-хоп.

Также исследователи узнали, какие песни подходят для поездок в такси. Тут лидирует песня «Зеленоглазое такси», а также «Цвет настроения синий», «Такси, такси», «Едем в соседнее село».

Самыми необычными для себя песнями, которые они услышали в такси, пассажиры называют «Лада седан», «Владимирский централ», «Вите надо выйти», «Я крокодил», «Медуза», «Мурка», гимн России, колыбельную, песню мамонтенка, а также композиции Бетховена.

В опросе участвовало более 5600 россиян.

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