Агрегаторы тестируют систему борьбы с переработкой водителей

Операторы «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Везет» готовы обмениваться данными о водителях.

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Компании «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» тестируют систему обмена данными о совокупном времени работы водителей. Таким образом удастся контролировать время нахождения водителя на линии.

Разработан технический протокол, согласно которому мониторинг будет происходить по всей стране и в режиме реального времени. «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» уже начали тестирование системы в Москве, Московской области и Ярославле. Компания «Везет» пока только подключается. К сотрудничеству приглашаются также и другие федеральные и региональные онлайн-платформы заказа такси.

Система сквозного учета позволит следить за тем, чтобы водители не перерабатывали. Это первая в России инициатива такого рода между коммерческими компаниями,более того — конкурентами на рынке таксомоторных перевозок.

Организовать обмен данными по такому большому количеству водителей в реальном времени — сложное технологическое решение, которое требует нескольких месяцев разработок, создания специального формата обмена данными и облачной инфраструктуры для их хранения. Сотрудничество между компаниями происходит по закрытым каналам.

После окончания тестирования компании станут ограничивать доступ к получению заказов тем водителям, которые суммарно слишком долго работают на линии — независимо от того, в каком из трех сервисов и в какое время суток они принимали заказы.

Такой подход к проблеме учета времени водителей — будь то работники партнерских таксопарков, индивидуальные предприниматели или самозанятые водители такси — позволит снизить риски, связанные с усталостью водителей и повысить безопасность на дорогах, говорится в совместном заявлении организаций.

Недавно Роскачество проанализировало основные проблемы рынка такси и подготовило рекомендации для потребителей и агрегаторов. Ведомство, в частности, предложило способ борьбы с переработкой таксистов: их следует занести в единый реестр и автоматически отключать от доступа к заказам по истечении восьмичасового рабочего дня. Что, по сути, и сделали крупные компании.

В столице силами полиции и ГИБДД проводили масштабную спецоперацию по выявлению нелегальных таксистов. Таким образом правоохранительные органы пытаются сократить число нелегальных перевозок и обеспечить безопасность пассажиров.

Фото: imdb