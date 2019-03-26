Роскачество упорядочит работу такси и будет следить за результатом

С появлением мобильных приложений конкуренция в такси обострилась, поездки стали дешевле, но и качество услуги упало. Роскачество проанализировало основные проблемы рынка такси и готовит рекомендации для потребителей, которые помогут чувствовать себя в безопасности даже в чужом автомобиле.

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Очень часто пассажиры спрашивают, кто отвечает за безопасность пассажира в такси? Практически все крупные агрегаторы уже застраховали свою ответственность за возможный ущерб жизни и здоровью пассажиров. Исследование Роскачества расскажет потребителям, кто из агрегаторов несет ответственность за жизнь и здоровье своих пассажиров, а кто — нет. В стандарте агрегаторам будут предъявлены соответствующие требования.

В Москве участились случаи подмены государственных номерных знаков на автомобилях. Пройдя несколько сложных этапов подмены, как правило с участием неблагонадежного партнера агрегатора, водители-нелегалы, не имеющие разрешений на перевозку пассажиров и багажа, получают заказы. Поэтому Роскачество советует сравнивать госномер прибывшего такси с тем, что выслал агрегатор в приложении или смс. Если они не совпадают, от поездки лучше отказаться.

Уставшего водителя по скорости реакции и самоконтролю можно сравнить с пьяным. Но в настоящих экономических условиях водители вынуждены перерабатывать — иначе ничего не заработаешь. Одним из путей решения проблемы в Роскачестве видят занесение агрегаторами всех таксистов в единый реестр и автоматическое отключение от доступа к заказам по истечении восьмичасового рабочего дня. В любом случае эту тему будут прорабатывать.

Согласно закону, водитель также может отказать пассажиру в поездке, если тот нетрезв, или его внешний вид неопрятен, либо автомобиль не оборудован для такой перевозки (например, отсутствует детское кресло). А также в случае, если предлагаемый клиентом маршрут или его поведение создает угрозу безопасности водителя. В этом случае пассажир обязан оплатить поездку на момент ее завершения. Если отказ неправомерен, пассажир вправе потребовать 20%-ную неустойку либо предоставление другого автомобиля.

Система рейтингов водителей и пассажиров такси — это «внутренняя валюта» агрегатора. С помощью рейтингов оценивают как водителей, так и пассажиров. Опираясь на них, агрегатор может давать скидки и бонусы пассажирам, а также меньше или больше заказов водителям такси (а то и вовсе отключить их от системы). Если клиент ставит водителю единицу, для того это значит лишний час работы за те же деньги.

Как клиенты, так и водители такси могут стать жертвой киберпреступников. Роскачество советует сотрудничать только с известными и проверенными агрегаторами такси, поскольку у них информация защищена лучше, а также скачивать мобильные приложения только из официальных магазинов. Иначе есть вероятность поставить вредоносное приложение, содержащее вирус.

Полное исследование рынка такси Роскачество обнародует осенью 2019 года.