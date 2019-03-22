Празднуем День таксиста: самые необычные такси мира

Материалы по темеВ 2020 году в России появится беспилотное летающее такси
В России мы привыкли к тому, что такси — это четырех- или пятидверный автомобиль, чаще желтого цвета, с «шашечками» на бортах и на крыше, который можно найти в местах скопления людей или вызвав его по телефону, а также с помощью приложения.
Подобное распространенное определение, хоть и описывает большинство перевозчиков, не передает всего разнообразия такси, существующих в мире. Есть множество других его разновидностей: людей перевозят на велосипедах, мотоциклах, вертолетах, катерах, грузовиках и даже на осликах — был бы спрос, а транспорт найдется.
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Фото: Unsplash, depositphotos.com, ИТАР-ТАСС, АГН Москва
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