Празднуем День таксиста: самые необычные такси мира

Международный день такси, который отмечается 22 марта, — самое лучшее время выяснить, как перевозят людей в других странах.

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В России мы привыкли к тому, что такси — это четырех- или пятидверный автомобиль, чаще желтого цвета, с «шашечками» на бортах и на крыше, который можно найти в местах скопления людей или вызвав его по телефону, а также с помощью приложения.

Подобное распространенное определение, хоть и описывает большинство перевозчиков, не передает всего разнообразия такси, существующих в мире. Есть множество других его разновидностей: людей перевозят на велосипедах, мотоциклах, вертолетах, катерах, грузовиках и даже на осликах — был бы спрос, а транспорт найдется.

Героем пассажироперевозок в России стала ГАЗель. Каких только вариантов этого автомобиля не существует! Посмотреть на самые причудливые из них можно здесь.

В следующем году в Москве появится летающее такси. Нет, не вертолет, а уникальная отечественная разработка.

Фото: Unsplash, depositphotos.com, ИТАР-ТАСС, АГН Москва