Таких ГАЗелей вы еще не видели! Найдите среди них фейк

Материалы по теме18 главных (в том числе и будущих) моделей ГАЗа — репортаж ЗР
Что такое для нас ГАЗель? Автомобиль-труженик — сколько таких бегает по бескрайним просторам России в качестве маршруток, развозных грузовичков, санитарок и прочей весьма полезной для общества техники? Не сосчитать!
В большинстве своем эти машины одинаковы и не поражают воображение разновидностями: микроавтобус, бортовой автомобиль, цельнометаллический фургон. Все похожи друг на друга как две капли воды. Однако порой на базе ГАЗелей встречается из ряда вон выходящая техника, и такие экземпляры заслуживают самого пристального внимания.
Мы собрали десятку наиболее ярких и нетривиальных образцов переработки газовских полуторок.
- 13 редких и необычных модификаций Гранты и Калины можно посмотреть по этой ссылке.
- 15 крутых вездеходов на базе автомобилей ГАЗ мы собрали тут.
- С необычными модификациями Лады Ларгус можно познакомится в этой публикации.
- Редкие модификации Лады Весты — в этой фотогалерее.
- Самые необычные инкассаторские автомобили — тут.
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