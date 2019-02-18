Таких ГАЗелей вы еще не видели! Найдите среди них фейк

Задание для самых внимательных — найти в череде переработанных ГАЗелей фейковую картинку, появившуюся в результате работы в фотошопе. Отгадку автор даст в комментариях.

Что такое для нас ГАЗель? Автомобиль-труженик — сколько таких бегает по бескрайним просторам России в качестве маршруток, развозных грузовичков, санитарок и прочей весьма полезной для общества техники? Не сосчитать!

В большинстве своем эти машины одинаковы и не поражают воображение разновидностями: микроавтобус, бортовой автомобиль, цельнометаллический фургон. Все похожи друг на друга как две капли воды. Однако порой на базе ГАЗелей встречается из ряда вон выходящая техника, и такие экземпляры заслуживают самого пристального внимания.

Мы собрали десятку наиболее ярких и нетривиальных образцов переработки газовских полуторок.