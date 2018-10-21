15 крутых вездеходов на базе автомобилей ГАЗ

Парень слишком перекачал шину. И поплатился за это! Помните, как в детстве: переусердствуешь с надуванием шарика, и он лопается с оглушительным звуком к восторгу окружающих. Нечто подобное произошло и в этом случае, только масштаб бедствия посерьезнее. Не слишком умелый владелец решил подкачать шину автомобиля на заправке, и вот что из этого вышло. Хорошо, что сам не пострадал! Резкий поворот цементовоза привел к массовой аварии. Видео Разогнавшись слишком сильно на перекрестке, тяжелый грузовик буквально раздавил стоящие перед светофором автомобили. Иллюзии, которые возникают у водителя на осенних ночных дорогах Темнеть стало все раньше, к этому добавляется усталость за рулем, игра теней и т.д. Что только не привидится порой за рулем автомобиля. Но предупрежден — значит, вооружен!