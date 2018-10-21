15 крутых вездеходов на базе автомобилей ГАЗ

На базе продукции Горьковского автозавода выпускают множество вездеходов: гусеничные машины, автомобили на шинах низкого давления, а также множество самоделок, в основе которых лежит знаменитый ГАЗ-66 — наиболее массовый полноприводный двухосный грузовик Советской Армии.

Самые интересные автомобили, созданные на основе моделей ГАЗа, — в галерее ниже.

15 крутых вездеходов на базе автомобилей ГАЗ

  • 10 лучших вездеходов на базе УАЗов Хантер и Патриот мы собрали в этой фотогалерее.
  • Самые необычные инкассаторские автомобили — тут.
  • Подборка наикрутейших вездеходов со всего мира — по этой ссылке.
  • О конструкциях вездеходов можно почитать здесь.

Фото: из архива автора

15 крутых вездеходов на базе автомобилей ГАЗ

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые