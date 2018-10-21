Помните, как в детстве: переусердствуешь с надуванием шарика, и он лопается с оглушительным звуком к восторгу окружающих. Нечто подобное произошло и в этом случае, только масштаб бедствия посерьезнее. Не слишком умелый владелец решил подкачать шину автомобиля на заправке, и вот что из этого вышло. Хорошо, что сам не пострадал!
На базе продукции Горьковского автозавода выпускают множество вездеходов: гусеничные машины, автомобили на шинах низкого давления, а также множество самоделок, в основе которых лежит знаменитый ГАЗ-66 — наиболее массовый полноприводный двухосный грузовик Советской Армии.
Способы обмана покупателей становятся все изощреннее, а старые методы оттачиваются до совершенства. Не попадитесь на схему, которую предприимчивые мошенники решили модернизировать и вновь пустить в ход.
После тест-драйва очередной новинки — Lada XRAY Cross, в ходе которого даже песок гармонировал с «янтарным металликом» Х-кузова, у меня появилась радостная мысль, что АВТОВАЗ, наконец, меняется в лучшую сторону. И не без помощи французов.
Нет, автомобиль в действительности стал длиннее, но легче ли от этого пассажирам? Есть только один способ проверить — забраться в его салон самому. Отправляемся делать это в ходе тест-драйва японской новинки — семиместного кроссовера Lexus RX 350L AWD в комплектации Exclusive.
Очередная версия Lada XRAY оказалась самой радикальной. Это хорошо, хоть и немного грустно.
15 крутых вездеходов на базе автомобилей ГАЗ
На базе продукции Горьковского автозавода выпускают множество вездеходов: гусеничные машины, автомобили на шинах низкого давления, а также множество самоделок, в основе которых лежит знаменитый ГАЗ-66 — наиболее массовый полноприводный двухосный грузовик Советской Армии.
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