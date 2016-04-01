ГАЗель на тестах иностранных журналистов

«Группа ГАЗ» продает грузовики в 26 странах мира. Считают ли тамошние журналисты ГАЗель большим ведром с крупными болтами — сейчас узнаем.

Среди стран, где знакомы с ГАЗелями, нет США, Китая и Японии. Есть Лаос, Куба и Мадагаскар. ГАЗели продаются почти у всех соседей, ранее входивших в СССР. Мы попытались собрать в кучку все наиболее распространенные мнения о машине.

Это не тест-драйв, а часть программы презентации ГАЗели перед началом продаж в Турции.

Европа: наш вклад в ГАЗель!

По выходу в свет семейства Next его обильно показали на европейских выставках, в том числе в Ганновере и Франкфурте. Западная пресса тогда писала, что машины, в общем, ничего — а главное, могли бы быть доступны по цене. И что многие европейские страны готовы их покупать.

ГАЗ заявил тогда, что займется созданием дилерской сети в Евросоюзе. Насколько можно понять, с той поры удалось наладить продажи только в Чехии и некоторых балканских странах. Но, в частности, в Сербии нет серьезных автомобильных изданий — там охотно используют наши источники.

Немецкая же пресса ограничилась краткими техническими справками о ГАЗели — дескать, такая коммерческая машина в природе существует, а двигатель у нее американский и дизельный — Cummins. Авторитетный журнал Auto motor und sport добавляет, что GAZelle Next комплектуют «муфтами Sachs, рулевыми компонентами ZF, тормозными технологиями Bosch», отмечая немецкий вклад в конструкцию.

Летом ГАЗ начал продажи в Марокко, где открыл полсотни дилерских центров. Марокканцы еще машину не раскусили.

Турция: Gazel «Sonraki» прекрасна!

Как раз с турбодизелями Cummins 2.8 и собирают ГАЗели на турецком заводе в Сакарье. Все большие и малые турецкие автопорталы осветили старт производства и начало продаж. «Группа ГАЗ» открыла в Турции 25 дилерских центров и 38 СТО. За три первых года продали около тысячи машин в различных версиях (для сравнения — лидеры турецкого рынка Ford Transit и Fiat Doblo расходятся по 25–30 тыс. штук в год). Отсюда же везут ГАЗели в европейские страны.

На Кубе знакомы с ГАЗелями всех поколений. Средний возраст автомобиля здесь превышает 35 лет, так что все ГАЗели пока почти новые.

Турки с определенным интересом отнеслись к нашей машине. И очень быстро установили, что у нее неплохие ходовые качества в плане бездорожья (что для Турции немаловажно).

Но надо понимать, что машины им достаются новые и в хорошем состоянии — то есть сразу ничего не отваливается и не ломается. Ну, если исправная и без груза — она действительно неплохо ползает по буеракам.

ГАЗели нередко показывают на зарубежных выставках, но спрос на них за границей крайне невелик.

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У турок есть проблемы с восприятием названия «ГАЗель Некст». Поэтому в статьях машину называют и Gazelle Next, и Ceylan Sonraki (прямой перевод «газель следующая»), а также Gazel Sonraki и Ceylan Next. Такая путаница намекает, что продавцам, пожалуй, следовало бы обеспокоиться созданием удобного для данного рынка имени.

Безымянному обозревателю одного из турецких сайтов поручили подготовить обстоятельный обзор про ГАЗель. Он подробно излагает о модификациях, затем переходит к эксплуатационным качествам. Отмечает увеличенный радиатор (адаптация под турецкий климат?), умеренный расход топлива, тряскую, но выносливую подвеску и склонность быстро ржаветь. Нередко ломается, но это компенсируется развитым сервисом и дешевыми запчастями. Двигатель может не запуститься в холодную погоду. Все остальное не вызывает у него нареканий, и в концовке обзора фигурирует слово mükemmel — великолепно! Видимо, по турецким понятиям, ГАЗель и правда неплохая рабочая лошадка.

Все остальные: обычный русский грузовик

Венгерские журналисты однажды терзали немолодой Соболь, упорно называя его ГАЗелью 4х4. К сожалению, тест не претендовал на объективность. Машину опустили ниже плинтуса — то не так, это не этак, скрипит, дребезжит, заедает, везде люфты, эргономика никудышная, и вообще, зачем бюджетному грузовику полный привод?

Чехи, так же как и турки, восприняли ГАЗель как подходящий для сельской местности грузовичок — не более того. Ближайшие соседи, украинцы и казахи, относятся к ГАЗели как к привычной вещи, с которой придется долго жить и работать во всех условиях. А потому не поведали ничего нового для нас. У одних в ходе теста отвалился плафон освещения, у других начал глючить бортовой компьютер — знакомо? «Задумка хорошая, но исполнение хромает».

Сборка ГАЗелей в Турции была приостановлена из-за конфликта между странами, но в прошлом году возобновилась.

Ресурсных испытаний никакие зарубежные СМИ не проводили, а соответственно, у них нет сведений о долговечности кузова и основных агрегатов. Финальные же выводы, словно под копирку: обыкновенный грузовик из России. И пока он совсем новый — очень даже неплох!

С наступлением морозов ГАЗели и не только они сталкиваются с проблемой при движении на заснеженной и обледеневшей дороге, особенно если едешь в горку. Запаситесь браслетами на колеса и забудьте о невзгодах!

Фото: ГАЗ



Видео: YouTube