С полным приводом, рессорной подвеской, мощностью в 300 л.с. или с бортовым кузовом — о некоторых модификациях этого автосемейства вы никогда не слышали.

Материалы по теме Обновленная Лада Гранта: какую версию выбрать?

Самары, «десятки» с Приорами и даже свежие Весты имеют изрядное количество малоизвестных версий. Какие-то построил сам завод, какие-то — тюнинговые фирмы, а некоторые так и вовсе плод труда одиночек-энтузиастов.

История семейства Калина/Гранта насчитывает почти 15 лет. Но к тому времени, когда дебютировала модель (в середине 2000-х годов), время разгульного тюнинга Лад уже прошло. АВТОВАЗ зарабатывал на этих машинах деньги и потому экспериментировал мало. И все же мы нашли несколько интересных версий. О них — в нашей галерее.

Автомобили ВАЗа, которых вы никогда не видели, представлены здесь.

Как иностранцы тюнингуют наши Лады, смотрите тут.

С необычными модификациями Лады Ларгус можно познакомится в этой публикации.

Редкие модификации Лады Весты — в этой фотогалерее.

Самые яркие достижения отечественных автомобилей в мировом автоспорте — тут.

Многие владельцы Гранты предпочитают делать мелкий ремонт собственными силами. В этом им поможет замечательная книга издательства «За рулем».

Фото: из архива автора