Материалы по темеОбновленная Лада Гранта: какую версию выбрать?
Самары, «десятки» с Приорами и даже свежие Весты имеют изрядное количество малоизвестных версий. Какие-то построил сам завод, какие-то — тюнинговые фирмы, а некоторые так и вовсе плод труда одиночек-энтузиастов.
История семейства Калина/Гранта насчитывает почти 15 лет. Но к тому времени, когда дебютировала модель (в середине 2000-х годов), время разгульного тюнинга Лад уже прошло. АВТОВАЗ зарабатывал на этих машинах деньги и потому экспериментировал мало. И все же мы нашли несколько интересных версий. О них — в нашей галерее.
- Автомобили ВАЗа, которых вы никогда не видели, представлены здесь.
- Как иностранцы тюнингуют наши Лады, смотрите тут.
- С необычными модификациями Лады Ларгус можно познакомится в этой публикации.
- Редкие модификации Лады Весты — в этой фотогалерее.
- Самые яркие достижения отечественных автомобилей в мировом автоспорте — тут.
- Многие владельцы Гранты предпочитают делать мелкий ремонт собственными силами. В этом им поможет замечательная книга издательства «За рулем».
Фото: из архива автора
Читать комментарии