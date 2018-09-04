13 редких и необычных модификаций Гранты и Калины

С полным приводом, рессорной подвеской, мощностью в 300 л.с. или с бортовым кузовом — о некоторых модификациях этого автосемейства вы никогда не слышали.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Материалы по теме
Обновленная Лада Гранта: какую версию выбрать?

Самары, «десятки» с Приорами и даже свежие Весты имеют изрядное количество малоизвестных версий. Какие-то построил сам завод, какие-то — тюнинговые фирмы, а некоторые так и вовсе плод труда одиночек-энтузиастов.

История семейства Калина/Гранта насчитывает почти 15 лет. Но к тому времени, когда дебютировала модель (в середине 2000-х годов), время разгульного тюнинга Лад уже прошло. АВТОВАЗ зарабатывал на этих машинах деньги и потому экспериментировал мало. И все же мы нашли несколько интересных версий. О них — в нашей галерее.

13 редких и необычных модификаций Гранты и Калины

  • Автомобили ВАЗа, которых вы никогда не видели, представлены здесь.
  • Как иностранцы тюнингуют наши Лады, смотрите тут.
  • С необычными модификациями Лады Ларгус можно познакомится в этой публикации.
  • Редкие модификации Лады Весты — в этой фотогалерее.
  • Самые яркие достижения отечественных автомобилей в мировом автоспорте — тут.
  • Многие владельцы Гранты предпочитают делать мелкий ремонт собственными силами. В этом им поможет замечательная книга издательства «За рулем».

Фото: из архива автора
13 редких и необычных модификаций Гранты и Калины
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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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