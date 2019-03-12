Готовы ли автомобилисты пересесть на общественный транспорт? Исследование

У российских автовладельцев узнали, пользуются ли они альтернативными видами транспорта и готовы ли совсем отказаться от своего автомобиля.

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Общественным транспортом пользуются 77% опрошенных автолюбителей. Большая часть таких автовладельцев проживает Москве (84%) и Санкт-Петербурге (80%). Несколько раз в неделю общественным транспортом пользуется почти треть автовладельцев, а 28% — лишь несколько раз в месяц. Чаще других при наличии своей машины пользуются общественным транспортом молодые люди 18–25 лет.

78% автомобилистов пользуются услугами такси. Причем 44% пересаживаются на такси несколько раз в месяц, а 30% — несколько раз в неделю. Активнее всего пользуются такси москвичи — 45%, особенно молодые люди в возрасте 26–35 лет — таких 34%. Такие данные приводят сервис такси «Ситимобил» и исследовательская компания ResearchMe.

53% автовладельцев просчитывали выгоду между содержанием собственного авто и использованием такси, и 39% россиян отметили, что такси обходится дешевле. Больше других в этом уверены люди в возрасте 26–35 лет. Еще по 19% опрошенных ответили, что в случае с такси не нужно платить за парковку и оно попросту удобнее в использовании, чем личный автомобиль. Четверть россиян среди преимуществ такси перед личным автомобилем отметили возможность заниматься в пути своими делами, а не следить за дорогой.

37% автолюбителей выбирают каршеринг, чаще всего это люди 26–35 лет (47%), и пользуются они прокатными автомобилями несколько раз в неделю.

21% автовладельцев готовы совсем пересесть на такси, если стоимость поездок будет чуть ниже, среди таких большинство петербуржцев (37%) и москвичей (32%).

В опросе поучаствовало более 3 тысяч российских автовладельцев.