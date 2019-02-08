Поговорим? Клиенты такси любят пообщаться с водителями

Ну или как минимум не против разговора в ходе поездки. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного среди пассажиров данного вида транспорта.

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В ходе опроса аналитики пытались выяснить, как россияне относятся к разговорчивым таксистам и в каком регионе живут самые общительные пользователи. По данным исследования, 27% опрошенных любят поболтать с таксистами, у 53% желание пообщаться с водителем зависит от настроения. Опрос среди клиентов таксомоторов провели сервис заказа такси «Ситимобил» и компания ResearchMe.

Мужчины общаются охотнее женщин: 30% против 25%. 21% опрошенных женщин ответили, что вообще не любят, когда с ними разговаривают таксисты. Самыми словоохотливыми оказались жители Архангельска, Великого Новгорода, Волгограда, Калининграда, Мурманска, Петрозаводска, Пскова, Сыктывкара и Череповца — 32%.

Самые необщительные — москвичи: 24% пользователей столицы предпочли бы ехать в такси в абсолютной тишине. Открытыми к общению оказались респонденты в возрасте 35–44 лет, самыми неразговорчивыми — 18–24 лет.

Также выяснилось, что женщины внимательнее мужчин: 68% женщин и 57% мужчин обращают внимание на водителя, когда к ним приезжает такси. Самые внимательные клиенты проживают в Екатеринбурге, Кургане, Тюмени и Челябинске: 69% ответивших «да» на вопрос о том, обращают ли они внимание на то, какой водитель их везет, из этих городов. Самыми нелюбопытными оказались жители Санкт-Петербурга — 9% проживающих в этом городе ответили, что никогда не обращают внимание на водителя такси.

В опросе приняли участие почти 5 тысяч россиян.

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