Коньки, икра и плюшевая свинка: что забывали пассажиры такси в праздники

Новогодние праздники миновали, а «послевкусие» до сих пор тянется. Подводят итоги и агрегаторы такси…

О том, что чаще всего забывают рассеянные пассажиры, рассказали в службе поддержки Яндекс.Такси. Обычно таксисты возвращают пассажирам забытые после поездок вещи, для этого в течение суток после поездки можно зайти в меню приложения, затем в «историю поездок», где найти номер телефона водителя. Можно просто связаться со службой поддержки агрегатора. Там знают все и ведут учет «потеряшек».

Среди самых распространенных предметов, которые чаще других забывают в такси, — телефоны, рюкзаки, зонтики и очки. Есть и сезонный уклон — зимой это чаще всего шапки, шарфы и варежки. И только в новогодние каникулы люди забывают в машинах нехарактерные предметы.

Служба поддержки Яндекс.Такси изучила обращения пассажиров в период с середины декабря 2018 года до конца январских каникул 2019 года и обнаружила, что на протяжении этого периода в салонах машин такси были забыты 62 новогодних подарка, 28 санок, 18 елок, 11 пар коньков, 10 бутылок вина, 4 фейерверка, одна плюшевая свинка и банка красной икры.

В результате другого исследования выяснилось, что на новогодние праздники жители России почти в три раза чаще пользуются услугами такси.

А это уже последствия новогодних праздников: неадекватный водитель так наотмечался, что решил въехать в бар на своем Мерседесе.



Фото: Яндекс, Сергей Фадеичев/ТАСС