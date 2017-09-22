И опять Новый год! Неадекват пытался заехать в бар на Мерседесе

Длинные праздники многих выбивают из колеи, но у некоторых буквально «сносит крышу». Похождения одного такого водителя попали на видео.

Как сообщают очевидцы, нетрезвый мужчина в 5:30 утра 13 января (напомним, что в этот день в России отмечают Старый Новый год) попытался на Мерседесе въехать в популярный в Челябинске бар Jagger, расположенный на Тополиной аллее. Причем его намерения были ясны еще до того, как он въехал на лестницу. В тот момент на крыльце располагались люди, они пытались вразумить хулигана, но на более активные действия не решились: во-первых, никто не пожелал связываться с дорогим автомобилем, а во-вторых, трудно было остановить машину в ограниченном пространстве. Поэтому очевидцы вызвали ДПС, сотрудники полиции приехали через пять минут и задержали неадекватного водителя, так что дальнейшие неприятности удалось предотвратить. Любопытно, что в ГИБДД Челябинска опровергли информацию о том, что водитель был нетрезв, сообщает «Челябинск онлайн».

Впервые это видео было размещено в паблике «Типичный Челябинск» в соцсети ВКонтакте. Пользователи по-разному оценивали происходящее, но особенно удивил такой комментарий: «Ужасное время! Вместо того чтобы помочь человеку, люди начинают снимать на камеру!» Так и осталось загадкой, что, по мнению его автора, должны были сделать очевидцы. Помочь зарвавшемуся водителю ловчее въехать в питейное заведение?

ГИБДД подсчитала аварии и пьяных за рулем в праздники. Оказалось, что с 1 по 8 января в России произошло свыше 1,7 тыс. аварий, в которых погибли 227 и были ранены более 2,5 тыс. человек. В «пьяных» авариях за эти несколько выходных дней погибли 12 человек, свыше 200 получили травмы.

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Фото, видео: ВКонтакте/«Типичный Челябинск»