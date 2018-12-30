ГИБДД подсчитала аварии и пьяных за рулем в праздники

Ведомство подвело предварительные итоги аварийности на дорогах в период новогодних каникул.

В Госавтоинспекции отмечают, что по сравнению с 2018 годом в большинстве российских регионов показатели аварийности снизились. Тем не менее за новогодние каникулы (с 1 по 8 января) в России произошло свыше 1,7 тыс. аварий, в которых погибли 227 и ранены более 2,5 тыс. человек. Аварий с пешеходами стало меньше на 50% — всего за праздники произошло 451 таких ДТП, в них погибли 48 и получили ранения 438 человек.

В «пьяных» авариях за эти несколько выходных дней погибли 12 человек, свыше 200 получили травмы. Всего зафиксировано около ста ДТП с участием нетрезвых водителей.

Дорожно-транспортных происшествий с участием детей произошло 223, в них 10 детей погибли, а 259 получили травмы. Чаще всего погибшие и пострадавшие в этих авариях дети — пассажиры транспортных средств. В ряде случаев детей перевозили в салонах автомобилей без детских кресел или не пристегнутыми ремнями безопасности, нередко — на руках у родителей. В большинстве случаев причиной таких аварий стал выезд на встречную полосу.

В этом году всех инспекторов хотят снабдить видеорегистраторами для борьбы с получением взяток от водителей, об этом рассказал глава ведомства Михаил Черников.

В МВД пообещали провести опрос среди граждан, как они отнеслись бы к изменению КоАП в части введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. Этот вопрос активно обсуждали всю неделю до Нового года.



Фото: АГН «Москва»