Всем инспекторам ГИБДД выдадут по видеорегистратору

Таким образом ведомство собирается бороться с коррупцией, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

Инспекторов Госавтоинспекции хотят снабдить видеорегистраторами для борьбы с получением взяток от водителей, заявил глава ведомства Михаил Черников. Причем запись их разговоров будет передаваться в дежурную часть во избежание злоупотреблений, сообщает ТАСС. Сейчас ведется работа по искоренению коррупции в рядах сотрудников, поэтому вся их деятельность должна быть максимально прозрачной.

Черников поблагодарил также тех активных граждан, которые записывают нарушения сотрудников ГИБДД на видео, и сказал, что все эти материалы передаются в Следственный комитет для принятия процессуальных решений.

Фото: Роман Пименов/ТАСС

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