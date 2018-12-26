Всем инспекторам ГИБДД выдадут по видеорегистратору

Инспекторов Госавтоинспекции хотят снабдить видеорегистраторами для борьбы с получением взяток от водителей, заявил глава ведомства Михаил Черников. Причем запись их разговоров будет передаваться в дежурную часть во избежание злоупотреблений, сообщает ТАСС. Сейчас ведется работа по искоренению коррупции в рядах сотрудников, поэтому вся их деятельность должна быть максимально прозрачной.
Черников поблагодарил также тех активных граждан, которые записывают нарушения сотрудников ГИБДД на видео, и сказал, что все эти материалы передаются в Следственный комитет для принятия процессуальных решений.
- Что касается автомобильных видеорегистраторов, то бюджетную линейку недавно протестировал наш специалист. Испытания показали, что недорогое не всегда плохое, среди моделей со стартовой ценой до 4500 рублей удалось выбрать весьма неплохие.
- В закон «О полиции» хотят внести поправки, позволяющие не только вскрывать транспортные средства, но и беспрепятственно вторгаться на любую территорию.
Фото: Роман Пименов/ТАСС
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