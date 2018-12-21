Полиции предлагают разрешить вскрывать автомобили

На сайте МВД опубликованы поправки к закону «О полиции», позволяющие сотрудникам МВД не только вскрывать транспортные средства, но и беспрепятственно вторгаться на любую территорию.

Поправки предполагают, что вскрытие автомобиля будет возможно лишь в некоторых случаях. Например, если в транспортном средстве заперт ребенок или животное, жизни которых данное заточение угрожает. Другой вариант событий, дающий право на вскрытие, — запершийся в автомобиле преступник. Подобные ситуации не вызывают вопросов, кроме случаев эвакуации. Вспомнить хотя бы эвакуированную от здания ГИБДД Волгу пенсионера, в которой был заперт пес. Машину бы вскрыли, пса отправили в питомник, а пенсионер был бы вынужден оплачивать не только штрафы, но и ремонт автомобиля, не говоря уже о поисках увезенной собаки.

Больше вопросов вызывает у общественности предложение дать право полицейским вскрывать автомобили при подозрении, что в автомобиле находятся «предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота», а также для проверки сообщений об угрозе теракта.

Кроме того, полицейским хотят разрешить досматривать граждан при подозрении на то, что у человека при себе есть краденные вещи. Сейчас досмотр возможен только при подозрении на наличие у него оружия, взрывчатки, наркотиков, ядов и радиоактивных веществ. При этом сотрудникам МВД хотят разрешить проникать в любые помещения и на любые территории, чтобы задержать предполагаемых преступников.

Свою инициативу в МВД объясняют тем, что все эти нововведения «позволят качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан».

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Фото: АГН «Москва»